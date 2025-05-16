New York'a Dikilmesi İçin Yatırımcı Aranan Ters U Şeklindeki Gökdeleni Diline Dolayan Kişiler
2017 yılında ABD'nin New York şehrinde Manhattan'a yapılmak üzere planlanan Big Bend gökdeleni çokça konuşulmuştu. Ters u şeklindeki garip tasarımı, zaten gökdelenler bölgesi olan Manhattan'ın silüetini düzelmeyecek üzerine bozacak olması ve projeye yatırımcı bulunamaması nedeniyle bu ilginç plan gündemden düştü. Ancak Türkiye X anasayfasında projenin yapılacağına inananlar kadar bu projeyle dalga geçenler de var.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2017 yılında Manhattan'ın göbeğine yapılması planlanan gökdelenle ilgili yeni bir gelişme yok.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bazı "haber" hesapları bu binanın yapılacağını duyurdu.
Tabii yorumlar da gecikmedi.
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın