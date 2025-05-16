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New York'a Dikilmesi İçin Yatırımcı Aranan Ters U Şeklindeki Gökdeleni Diline Dolayan Kişiler

New York'a Dikilmesi İçin Yatırımcı Aranan Ters U Şeklindeki Gökdeleni Diline Dolayan Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
16.05.2025 - 14:30

2017 yılında ABD'nin New York şehrinde Manhattan'a yapılmak üzere planlanan Big Bend gökdeleni çokça konuşulmuştu. Ters u şeklindeki garip tasarımı, zaten gökdelenler bölgesi olan Manhattan'ın silüetini düzelmeyecek üzerine bozacak olması ve projeye yatırımcı bulunamaması nedeniyle bu ilginç plan gündemden düştü. Ancak Türkiye X anasayfasında projenin yapılacağına inananlar kadar bu projeyle dalga geçenler de var.

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2017 yılında Manhattan'ın göbeğine yapılması planlanan gökdelenle ilgili yeni bir gelişme yok.

2017 yılında Manhattan'ın göbeğine yapılması planlanan gökdelenle ilgili yeni bir gelişme yok.

Geçtiğimiz yıl Oiio Studio yatırımcı aradığını açıklamış ama gerek şehir yapısı gerek görüntünün bu ters u şeklindeki binayı rafa kaldırmıştı.

Bazı "haber" hesapları bu binanın yapılacağını duyurdu.

Bazı "haber" hesapları bu binanın yapılacağını duyurdu.
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Tabii yorumlar da gecikmedi.

Tabii yorumlar da gecikmedi.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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