Victor Osimhen'i 10 Yıl Önce Keşfedip Fenerbahçe'ye Öneren Gizemli X Hesabı
Galatasaray'ın bu sezonki başarısının en önemli mimarı kiralık olarak oynayan Nijeryalı yıldız Victor Osimhen... Takımı Napoli ile anlaşmazlığa düştükten sonra adeta piyango misali Galatasaray'a gelen golcü, Icardi'nin sezonu kapatmasıyla sarı kırmızılı ekibi adeta sırtladı. Oldukça yüksek olan bonservisini almak için çalışmalar başladı. Tabii mesele böyle yıldızlara bonservis ödemek değil, daha parlamadan keşfetmek. Mihraç Kaya isimli bir hesabın attığın iki tweetten biri de Osimhen üzerine. Üstelik o dönem 17 yaşında olan Nijeryalı yıldızı önerdiği takım da Fenerbahçe...
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Victor Osimhen tüm dünyanın tanıdığı ve dev kulüplerin peşinde olan değerli bir oyuncu.
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Mihraç Kaya isimli vatandaş ise Osimhen'i çok beğenmiş olacak ki Fenerbahçe'ye önermiş.
İzlediği maç ise Nijerya 17 yaş altı takımının Mali'yle oynadığı u17 Dünya Kupası.
Tabii bu olay X'te epey konuşuldu.
Tabii öncesinde keşfeden de var.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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