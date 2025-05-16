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Victor Osimhen'i 10 Yıl Önce Keşfedip Fenerbahçe'ye Öneren Gizemli X Hesabı

Victor Osimhen'i 10 Yıl Önce Keşfedip Fenerbahçe'ye Öneren Gizemli X Hesabı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
16.05.2025 - 10:22

Galatasaray'ın bu sezonki başarısının en önemli mimarı kiralık olarak oynayan Nijeryalı yıldız Victor Osimhen... Takımı Napoli ile anlaşmazlığa düştükten sonra adeta piyango misali Galatasaray'a gelen golcü, Icardi'nin sezonu kapatmasıyla sarı kırmızılı ekibi adeta sırtladı. Oldukça yüksek olan bonservisini almak için çalışmalar başladı. Tabii mesele böyle yıldızlara bonservis ödemek değil, daha parlamadan keşfetmek. Mihraç Kaya isimli bir hesabın attığın iki tweetten biri de Osimhen üzerine. Üstelik o dönem 17 yaşında olan Nijeryalı yıldızı önerdiği takım da Fenerbahçe...

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Victor Osimhen tüm dünyanın tanıdığı ve dev kulüplerin peşinde olan değerli bir oyuncu.

Victor Osimhen tüm dünyanın tanıdığı ve dev kulüplerin peşinde olan değerli bir oyuncu.

2019 yılında Belçika ekibi Charleroi'yle Avrupa sahnesine adam atan Nijeryalı oradan Lille ardından şampiyonluklarında büyük katkı verdiği Napoli'ye transfer oldu. Ancak onu 17 yaşındayken keşfedenler arasında bir X hesabı vardı.

Mihraç Kaya isimli vatandaş ise Osimhen'i çok beğenmiş olacak ki Fenerbahçe'ye önermiş.

Mihraç Kaya isimli vatandaş ise Osimhen'i çok beğenmiş olacak ki Fenerbahçe'ye önermiş.
twitter.com

Hatta kulübün scout ekibinin de bir bakması yönüne tavsiyesi olmuş.

İzlediği maç ise Nijerya 17 yaş altı takımının Mali'yle oynadığı u17 Dünya Kupası.

İzlediği maç ise Nijerya 17 yaş altı takımının Mali'yle oynadığı u17 Dünya Kupası.
twitter.com

Gollerden birini Osimhen atarken diğerini atan oyuncu da şu an Hatayspor forması terletmekte.

Tabii bu olay X'te epey konuşuldu.

Tabii bu olay X'te epey konuşuldu.
twitter.com

Tabii öncesinde keşfeden de var.

Tabii öncesinde keşfeden de var.
twitter.com
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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