Victor Osimhen'i 10 Yıl Önce Keşfedip Fenerbahçe'ye Öneren Gizemli X Hesabı

Galatasaray'ın bu sezonki başarısının en önemli mimarı kiralık olarak oynayan Nijeryalı yıldız Victor Osimhen... Takımı Napoli ile anlaşmazlığa düştükten sonra adeta piyango misali Galatasaray'a gelen golcü, Icardi'nin sezonu kapatmasıyla sarı kırmızılı ekibi adeta sırtladı. Oldukça yüksek olan bonservisini almak için çalışmalar başladı. Tabii mesele böyle yıldızlara bonservis ödemek değil, daha parlamadan keşfetmek. Mihraç Kaya isimli bir hesabın attığın iki tweetten biri de Osimhen üzerine. Üstelik o dönem 17 yaşında olan Nijeryalı yıldızı önerdiği takım da Fenerbahçe...