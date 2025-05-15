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Muslera'ya Veda: Galatasaraylılar Kaptanlarına Teşekkür Etmeye Başladı

Muslera'ya Veda: Galatasaraylılar Kaptanlarına Teşekkür Etmeye Başladı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
15.05.2025 - 13:58

Galatasaray taraftarı, sosyal medyada yıllardır kalelerini koruyan Uruguaylı oyuncuları Fernando Muslera'ya veda etmeye başladı. Sarı-kırmızılılar, 38 yaşındaki file bekçisinin yeni sezonda olmayacağına dair paylaşımlarda bulundu. Art arda teşekkürler geldi.

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Türkiye Kupası'nı kazanan Galatasaray'da kaptan Muslera, sarı-kırmızlı kulüpteki kariyerinde 18. kez şampiyonluk sevinci yaşamış oldu

Türkiye Kupası'nı kazanan Galatasaray'da kaptan Muslera, sarı-kırmızlı kulüpteki kariyerinde 18. kez şampiyonluk sevinci yaşamış oldu

2011 yazından bu yana Galatasaray formasıyla saha çıkan tecrübeli kaleci, bu başarısıyla Türk futbol tarihinin en çok kupa kazanan oyuncusu olmaya da çok yaklaştı. Bülent Korkmaz'ı yakalayan Muslera, Süper Lig şampiyonluğu da elde ederse 19 kupa ile Türk futbolunun zirvesine çıkacak.

Takım arkadaşları ayrılık sinyali verdi

Takım arkadaşları ayrılık sinyali verdi

Lucas Torrerira, zafer sonunda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Muslera için 'Seninle her an özel kardeşim. Her şey için teşekkürler. Ve sonuncusu için gidiyoruz!'  ifadelerini kullandı. Torreira'nın paylaşımı veda olarak yorumlanırken Icardi de Muslera'nın gönderisine 'bir yıl daha' şeklinde yorum attı.

Taraftarlar Muslera'ya teşekkür etmeye başladı 👇

Taraftarlar Muslera'ya teşekkür etmeye başladı 👇
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökmeyi seviyorum. Dijital dünyanın hızına ayak uydururken, günceli yakalayan ve özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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