Muslera'ya Veda: Galatasaraylılar Kaptanlarına Teşekkür Etmeye Başladı

Lucas Torrerira, zafer sonunda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Muslera için 'Seninle her an özel kardeşim. Her şey için teşekkürler. Ve sonuncusu için gidiyoruz!' ifadelerini kullandı. Torreira'nın paylaşımı veda olarak yorumlanırken Icardi de Muslera'nın gönderisine 'bir yıl daha' şeklinde yorum attı.