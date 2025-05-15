Muslera'ya Veda: Galatasaraylılar Kaptanlarına Teşekkür Etmeye Başladı
Galatasaray taraftarı, sosyal medyada yıllardır kalelerini koruyan Uruguaylı oyuncuları Fernando Muslera'ya veda etmeye başladı. Sarı-kırmızılılar, 38 yaşındaki file bekçisinin yeni sezonda olmayacağına dair paylaşımlarda bulundu. Art arda teşekkürler geldi.
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Türkiye Kupası'nı kazanan Galatasaray'da kaptan Muslera, sarı-kırmızlı kulüpteki kariyerinde 18. kez şampiyonluk sevinci yaşamış oldu
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Takım arkadaşları ayrılık sinyali verdi
Taraftarlar Muslera'ya teşekkür etmeye başladı 👇
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