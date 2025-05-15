Galatasaraylı Futbolculardan Türkiye Kupası Paylaşımları
Okan Buruk yönetiminde bu sezon tarihi başarılara imza atan Galatasaray, bir Türkiye Kupası'nın daha müzesine götürdü. Finalde Trabzonspor'u yenerek bu turnuvada 19. kez mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılılarda futbolcular, zaferi sahanın yanı sıra sosyal medyada da kutladı.
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Galatasaray'ın kupasını aldığını an
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Sarı-kırmızılı kulübün "Adım adım. Kaldı son 1 adım" paylaşımı
Futbolculardan uçakta "pode pode" dansı
Lucas Torreira
Eren Elmalı
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Morata
Muslera
Barış Alper Yılmaz
Rolland Sallai
Davinson Sanchez
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Günay Güvenç
Dries Mertens
Lemina
Yunus Akgün
Victor Osimhen
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Kaan Ayhan
Gabriel Sara
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Sporun heyecanını kelimelere dökmeyi seviyorum. Dijital dünyanın hızına ayak uydururken, günceli yakalayan ve özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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