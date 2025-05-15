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Galatasaraylı Futbolculardan Türkiye Kupası Paylaşımları

Galatasaraylı Futbolculardan Türkiye Kupası Paylaşımları

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
15.05.2025 - 10:54

Okan Buruk yönetiminde bu sezon tarihi başarılara imza atan Galatasaray, bir Türkiye Kupası'nın daha müzesine götürdü. Finalde Trabzonspor'u yenerek bu turnuvada 19. kez mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılılarda futbolcular, zaferi sahanın yanı sıra sosyal medyada da kutladı.

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Galatasaray'ın kupasını aldığını an

Sarı-kırmızılı kulübün "Adım adım. Kaldı son 1 adım" paylaşımı

Futbolculardan uçakta "pode pode" dansı

Lucas Torreira

Lucas Torreira

'Seninle her an özel kardeşim. Her şey için teşekkürler. Şimdi sırada sonuncusu var 🏆'

Eren Elmalı

Eren Elmalı

'Çok şükür 💛❤️'

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Morata

Morata

'Muhteşem gece, şampiyonuz'

Muslera

Muslera

'Hayatı böyle yaşamak ne güzel, küçük patron.'

Barış Alper Yılmaz

Barış Alper Yılmaz

Rolland Sallai

Rolland Sallai

Davinson Sanchez

Davinson Sanchez

'Türkiye Kupa Şampiyonu 🏆 ✅ 1/2 ⏳'

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Günay Güvenç

Günay Güvenç

'💛❤️'

Dries Mertens

Dries Mertens

Lemina

Lemina

'Kutlama zamanı🎊 Döndüğümden beri ilk kupam ve ne güzel bir duygu! Takımımla gurur duyuyorum, mücadelemle gurur duyuyorum. Bu taraftarlar için, kulüp için, şehir için.

Yunus Akgün

Yunus Akgün

Victor Osimhen

Victor Osimhen

'Türkiye Kupası Şampiyonu! Tanrıya Şükürler Olsun 🙏🏾❤️💛 🏆'

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Kaan Ayhan

Kaan Ayhan

Gabriel Sara

Gabriel Sara

'Türkiye Kupası şampiyonları! Ne güzel bir duygu! Bu formayla ilk kupa ve şimdiden çok daha fazlası için açım @galatasaray 🏆💛❤️🇹🇷'

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökmeyi seviyorum. Dijital dünyanın hızına ayak uydururken, günceli yakalayan ve özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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