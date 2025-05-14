Maçta Feci Şekilde Kale Direğine Çarpan Futbolcu Yapay Komaya Alındı

İngiltere Premier Lig’in 36. haftasında Nottingham Forest ile Leicester City arasında oynanan ve 2-2 sona eren mücadelenin son dakikaları korku dolu anlara sahne olmuştu.

82. dakikada ev sahibi ekibin golcüsü Taiwo Awoniyi, takım arkadaşı Elanga’nın yaptığı ortaya yetişmeye çalışırken sert bir şekilde kale direğine çarpmıştı. Uzun süre acı içinde yerde kalan 27 yaşındaki forvet, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından oyundan çıkmıştı.

Ancak maçın ardından ağrıları şiddetlenen Nijeryalı oyuncunun, acil olarak hastaneye kaldırıldığı, yapılan kontrollerde bağırsaklarında yırtılma tespit edildiği ve ameliyata alındığı bildirilmişti. Son olarak yoğun bakımda bulunduğu ve yapay komaya alındığı aktarıldı.