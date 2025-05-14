Maçta Feci Şekilde Kale Direğine Çarpan Futbolcu Yapay Komaya Alındı
İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest’ta forma giyen 27 yaşındaki Nijeryalı forvet Taiwo Awoniyi, Leicester City maçında direğe çarpmasının ardından hastaneye kaldırılmıştı. Durumunun ciddi olduğu ve acilen ameliyata alındığı bildirilen golcü oyuncunun, son olarak yapay komaya alındığı açıklandı.
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Neler yaşandı?
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Awoniyi'nin kale direğine çarptığı an 👇
Yapay koma nedir?
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