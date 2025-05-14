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Maçta Feci Şekilde Kale Direğine Çarpan Futbolcu Yapay Komaya Alındı

Maçta Feci Şekilde Kale Direğine Çarpan Futbolcu Yapay Komaya Alındı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
14.05.2025 - 18:01

İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest’ta forma giyen 27 yaşındaki Nijeryalı forvet Taiwo Awoniyi, Leicester City maçında direğe çarpmasının ardından hastaneye kaldırılmıştı. Durumunun ciddi olduğu ve acilen ameliyata alındığı bildirilen golcü oyuncunun, son olarak yapay komaya alındığı açıklandı.

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Neler yaşandı?

Neler yaşandı?

İngiltere Premier Lig’in 36. haftasında Nottingham Forest ile Leicester City arasında oynanan ve 2-2 sona eren mücadelenin son dakikaları korku dolu anlara sahne olmuştu.

82. dakikada ev sahibi ekibin golcüsü Taiwo Awoniyi, takım arkadaşı Elanga’nın yaptığı ortaya yetişmeye çalışırken sert bir şekilde kale direğine çarpmıştı. Uzun süre acı içinde yerde kalan 27 yaşındaki forvet, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından oyundan çıkmıştı.

Ancak maçın ardından ağrıları şiddetlenen Nijeryalı oyuncunun, acil olarak hastaneye kaldırıldığı, yapılan kontrollerde bağırsaklarında yırtılma tespit edildiği ve ameliyata alındığı bildirilmişti. Son olarak yoğun bakımda bulunduğu ve yapay komaya alındığı aktarıldı.

Awoniyi'nin kale direğine çarptığı an 👇

Yapay koma nedir?

Yapay koma nedir?

'Yapay komaya alınmak', hastanın bilinci doktorlar tarafından ilaçla geçici olarak kapatıldığında kullanılan bir ifadedir. Genellikle yoğun bakımda uygulanır ve hastanın hayati risk taşıyan bir durumdan korunması amaçlanır.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökmeyi seviyorum. Dijital dünyanın hızına ayak uydururken, günceli yakalayan ve özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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