Galatasaray Taraftarı China Suarez'i Şaşkınlığa Uğratmış

Galatasaray’ın golcüsü Mauro Icardi, 2024 Kasım’ından bu yana yaşadığı sakatlığı yavaş yavaş geride bırakıyor. Eski formunu yakalamak için antrenmanlara başlayan yıldız futbolcunun hayat arkadaşı China Suarez, Arjantin’de katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Suarez, Icardi’nin sahalara dönmek için oldukça hevesli olduğunu vurgularken, Türk futbolseverlerin tutkusu ve fanatikliği karşısında zaman zaman şaşkınlık yaşadığını da ifade etti.