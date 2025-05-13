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Galatasaray Taraftarı China Suarez'i Şaşkınlığa Uğratmış

Galatasaray Taraftarı China Suarez'i Şaşkınlığa Uğratmış

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
13.05.2025 - 23:52

Galatasaray’ın golcüsü Mauro Icardi, 2024 Kasım’ından bu yana yaşadığı sakatlığı yavaş yavaş geride bırakıyor. Eski formunu yakalamak için antrenmanlara başlayan yıldız futbolcunun hayat arkadaşı China Suarez, Arjantin’de katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Suarez, Icardi’nin sahalara dönmek için oldukça hevesli olduğunu vurgularken, Türk futbolseverlerin tutkusu ve fanatikliği karşısında zaman zaman şaşkınlık yaşadığını da ifade etti.

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"İnsanların Icardi'ye aşkı inanılmaz!"

Icardi ne zaman Türkiye'ye dönecek?

Icardi ne zaman Türkiye'ye dönecek?

31 yaşındaki golcü oyuncunun temmuz ayında takıma katılması ve sezon öncesi kampında yer alması bekleniyor.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökmeyi seviyorum. Dijital dünyanın hızına ayak uydururken, günceli yakalayan ve özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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