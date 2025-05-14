Trabzonspor ile Galatasaray Taraftarı Gaziantep'te Birbirine Girdi

Trabzonspor ile Galatasaray arasında Gaziantep'te oynanacak Türkiye Kupası finali öncesinde iki takım taraftarları arasında gerilim tavan yaptı. Şehir merkezinde sebebi bilinmeyen tartışma, kavgaya dönüşünce ortaya istenmeyen görüntüler çıktı.