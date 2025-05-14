onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray , Trabzonspor
Trabzonspor ile Galatasaray Taraftarı Gaziantep'te Birbirine Girdi

Trabzonspor ile Galatasaray Taraftarı Gaziantep'te Birbirine Girdi

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
14.05.2025 - 17:05

Trabzonspor ile Galatasaray arasında Gaziantep'te oynanacak Türkiye Kupası finali öncesinde iki takım taraftarları arasında gerilim tavan yaptı. Şehir merkezinde sebebi bilinmeyen tartışma, kavgaya dönüşünce ortaya istenmeyen görüntüler çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte o anlar 👇

Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Kupası'nda şampiyonun belli olacağı Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki final mücadelesi, bugün (14 Mayıs Perşembe) oynanacak. Saat 20.45'te başlayacak karşılaşma, ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir 👀

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökmeyi seviyorum. Dijital dünyanın hızına ayak uydururken, günceli yakalayan ve özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın