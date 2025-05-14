Trabzonspor ile Galatasaray Taraftarı Gaziantep'te Birbirine Girdi
Trabzonspor ile Galatasaray arasında Gaziantep'te oynanacak Türkiye Kupası finali öncesinde iki takım taraftarları arasında gerilim tavan yaptı. Şehir merkezinde sebebi bilinmeyen tartışma, kavgaya dönüşünce ortaya istenmeyen görüntüler çıktı.
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Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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