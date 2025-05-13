onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Voleybol
Vargas'la Tatile Çıkan Zehra Güneş, Paylaşımıyla Herkesi Büyüledi

Vargas'la Tatile Çıkan Zehra Güneş, Paylaşımıyla Herkesi Büyüledi

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
13.05.2025 - 16:56

Sultanlar Ligi play-off finalinde Fenerbahçe’yi 3-2 mağlup ederek sezonu şampiyon tamamlayan VakıfBank’ın yıldızı Zehra Güneş, yoğun geçen sezonun yorgunluğunu atmak için tatile çıktı. Milli takımdan arkadaşı Fenerbahçeli Melissa Vargas ile birlikte ABD’ye giden 25 yaşındaki voleybolcunun Instagram hesabından seyahatine dair paylaştığı kareler kısa sürede büyük ilgi gördü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kaptanlık yaptığı ilk yılda kupayı kaldırmıştı

Kaptanlık yaptığı ilk yılda kupayı kaldırmıştı

Sezon başında altyapısından yetiştiği kulüpte kaptanlık görevine getiren milli voleybolcu, Sultanlar Ligi'nde mutlu sona ulaşmıştı. Yıldız oyuncu, play-off finalinde Fenerbahçe Medicana ile karşılaştıkları beş mücadelenin üçünden galibiyetle ayrılarak kariyerinde önemli bir başarıya daha imza atmıştı.

Milletler Ligi öncesinde Vargas ile ABD'ye tatile gitti

Milletler Ligi öncesinde Vargas ile ABD'ye tatile gitti

Güneş, sezonun sona ermesiyle soluğu yurt dışında aldı. Başarılı isim, Melissa Vargas ile birlikte ABD'ye uçtu, Instagram hesabından tatiline dair kareler paylaştı, “İlk durak: Kaliforniya” dedi.

Paylaşımına beğeni ve yorum yağdı 👇

Paylaşımına beğeni ve yorum yağdı 👇

3,9 milyon ile dünyanın en çok takipçisi olan voleybolcusu konumunda olan milli yıldız, hem magazin hem de spor dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir 👀

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökmeyi seviyorum. Dijital dünyanın hızına ayak uydururken, günceli yakalayan ve özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın