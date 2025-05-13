Vargas'la Tatile Çıkan Zehra Güneş, Paylaşımıyla Herkesi Büyüledi
Sultanlar Ligi play-off finalinde Fenerbahçe’yi 3-2 mağlup ederek sezonu şampiyon tamamlayan VakıfBank’ın yıldızı Zehra Güneş, yoğun geçen sezonun yorgunluğunu atmak için tatile çıktı. Milli takımdan arkadaşı Fenerbahçeli Melissa Vargas ile birlikte ABD’ye giden 25 yaşındaki voleybolcunun Instagram hesabından seyahatine dair paylaştığı kareler kısa sürede büyük ilgi gördü.
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Kaptanlık yaptığı ilk yılda kupayı kaldırmıştı
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Milletler Ligi öncesinde Vargas ile ABD'ye tatile gitti
Paylaşımına beğeni ve yorum yağdı 👇
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Sporun heyecanını kelimelere dökmeyi seviyorum. Dijital dünyanın hızına ayak uydururken, günceli yakalayan ve özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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