Filenin Sultanları'nın Yeni Kaptanı İmza Töreninde Ortaya Çıktı!
2025 yazında ilk olarak Milletler Ligi'nde sahneye çıkacak A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın yeni kaptanı belli oldu. Eda Erdem'in turnuva kadrosuna dahil edilmemesinin ardından görevi kimin devralacağı merak konusu olmuştu. Karar, federasyon tarafından resmi olarak dile getirilmese de ay-yıldızlı ekibimizin sponsorluk etkinliğinde durum netleşti.
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yeni kaptanı Simge Aköz
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Eda Erdem neden yok?
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Sporun heyecanını kelimelere dökmeyi seviyorum. Dijital dünyanın hızına ayak uydururken, günceli yakalayan ve özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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