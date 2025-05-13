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Filenin Sultanları'nın Yeni Kaptanı İmza Töreninde Ortaya Çıktı!

Filenin Sultanları'nın Yeni Kaptanı İmza Töreninde Ortaya Çıktı!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
13.05.2025 - 17:44

2025 yazında ilk olarak Milletler Ligi'nde sahneye çıkacak A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın yeni kaptanı belli oldu. Eda Erdem'in turnuva kadrosuna dahil edilmemesinin ardından görevi kimin devralacağı merak konusu olmuştu. Karar, federasyon tarafından resmi olarak dile getirilmese de ay-yıldızlı ekibimizin sponsorluk etkinliğinde durum netleşti.

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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yeni kaptanı Simge Aköz

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yeni kaptanı Simge Aköz

Çevrim içi ilan ve alışveriş platformu sahibinden.com, Türkiye Voleybol Milli Takımlarıyla sponsorluk anlaşması imzaladı. İmza törenine milli voleybolcuların yanı sıra Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da katıldı. 

Tören sırasında dikkat çeken detay, konuşmacılar arasında kaptan unvanıyla yer alan Simge Aköz’dü. Bu durum, Filenin Sultanları’nın yeni kaptanının Simge Aköz olduğunu ortaya çıkardı.

Eda Erdem neden yok?

Eda Erdem neden yok?

Yağız Sabuncuoğlu, Eda Erdem'in Milletler Ligi kadrosunda yer almamasına dair şu haberi paylaşmıştı:

'VNL Milletler Ligi kadrosunda olmayan Eda Erdem, bütün yaz dönemi için izin istedi ancak izin verilmedi. Eda Erdem, Dünya Şampiyonası'nda takımla birlikte olacak.'

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökmeyi seviyorum. Dijital dünyanın hızına ayak uydururken, günceli yakalayan ve özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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