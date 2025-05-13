Filenin Sultanları'nın Yeni Kaptanı İmza Töreninde Ortaya Çıktı!

2025 yazında ilk olarak Milletler Ligi'nde sahneye çıkacak A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın yeni kaptanı belli oldu. Eda Erdem'in turnuva kadrosuna dahil edilmemesinin ardından görevi kimin devralacağı merak konusu olmuştu. Karar, federasyon tarafından resmi olarak dile getirilmese de ay-yıldızlı ekibimizin sponsorluk etkinliğinde durum netleşti.