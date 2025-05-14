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Milletler Ligi Bilet Fiyatları Açıklandı: Filenin Sultanları'nı İstanbul'da İzlemek Ne Kadar?

Milletler Ligi Bilet Fiyatları Açıklandı: Filenin Sultanları'nı İstanbul'da İzlemek Ne Kadar?

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
14.05.2025 - 16:36

İkinci haftası İstanbul'un ev sahipliğinde, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenecek 2025 Milletler Ligi'nde bilet fiyatları belli oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Dominik, Kanada, Güney Kore ve Brezilya karşılaşmalarını yerinden takip etmek isteyen voleybolseverler için en uygun bilet 500 liradan satışa sunulacak.

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Kombine bilet fiyatları 👇

Kombine bilet fiyatları 👇

  • VIP – 20000 TL

  • 1. Kategori A – 16000 TL

  • 1. Kategori B – 15000 TL

  • 2. Kategori A – 12000 TL

  • 2. Kategori B – 10000 TL

  • 3. Kategori A – 6000 TL

  • 3. Kategori B – 5000 TL

  • 4. Kategori A – 4000 TL

  • 4. Kategori B – 3000 TL

  • 5. Kategori – 2000 TL

Günlük bilet fiyatları 👇

Günlük bilet fiyatları 👇

  • VIP – 5000 TL

  • 1. Kategori A – 4000 TL

  • 1. Kategori B – 3750 TL

  • 2. Kategori A – 3000 TL

  • 2. Kategori B – 2500 TL

  • 3. Kategori A – 1500 TL

  • 3. Kategori B – 1250 TL

  • 4. Kategori A – 1000 TL

  • 4. Kategori B – 750 TL

  • 5. Kategori – 500 TL

Milletler Ligi biletleri nereden alınır?

Milletler Ligi biletleri nereden alınır?

Milletler Ligi biletleri, biletinial.com üzerinden 15 Mayıs Perşembe günü saat 14'te satışa çıkacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu'na ait tüm organizasyonlarda tek yetkili bilet satış platformunun biletinial.com olduğu açıklanmıştı.

Filenin Sultanları'nın İstanbul'daki maç takvimi 👇

Filenin Sultanları'nın İstanbul'daki maç takvimi 👇

  • 18 Haziran Çarşamba – 19.30 Dominik Cumhuriyeti

  • 19 Haziran Perşembe – 19.30 Kanada

  • 21 Haziran Cumartesi – 19.30 Güney Kore

  • 22 Haziran Pazar – 19.30 Brezilya

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökmeyi seviyorum. Dijital dünyanın hızına ayak uydururken, günceli yakalayan ve özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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