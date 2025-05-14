Milletler Ligi Bilet Fiyatları Açıklandı: Filenin Sultanları'nı İstanbul'da İzlemek Ne Kadar?
İkinci haftası İstanbul'un ev sahipliğinde, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenecek 2025 Milletler Ligi'nde bilet fiyatları belli oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Dominik, Kanada, Güney Kore ve Brezilya karşılaşmalarını yerinden takip etmek isteyen voleybolseverler için en uygun bilet 500 liradan satışa sunulacak.
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