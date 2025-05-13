Bali'ye Tatile Giden Derya Cebecioğlu'nun Motorcuyla İmtihanı

Filenin Sultanları’ndan Derya Cebecioğlu, VakıfBank’la kazandığı Sultanlar Ligi şampiyonluğunun ardından Asya turuna çıktı. Phuket’in ardından Bali’ye geçen 25 yaşındaki voleybolcu, adadaki ilk dakikalarında keyifli bir sürprizle karşılaştı. Sosyal medyada paylaştığı video, bir motorcu ile yaşadığı neşeli anları gözler önüne serdi ve takipçilerini gülümsetti.