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Bali'ye Tatile Giden Derya Cebecioğlu'nun Motorcuyla İmtihanı

Bali'ye Tatile Giden Derya Cebecioğlu'nun Motorcuyla İmtihanı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
13.05.2025 - 22:36

Filenin Sultanları’ndan Derya Cebecioğlu, VakıfBank’la kazandığı Sultanlar Ligi şampiyonluğunun ardından Asya turuna çıktı. Phuket’in ardından Bali’ye geçen 25 yaşındaki voleybolcu, adadaki ilk dakikalarında keyifli bir sürprizle karşılaştı. Sosyal medyada paylaştığı video, bir motorcu ile yaşadığı neşeli anları gözler önüne serdi ve takipçilerini gülümsetti.

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Tatil rotalarının en popüler duraklarından biri haline gelen Bali, Derya Cebecioğlu’nun da sezon sonundaki tercihleri arasına girdi

Tatil rotalarının en popüler duraklarından biri haline gelen Bali, Derya Cebecioğlu’nun da sezon sonundaki tercihleri arasına girdi

Sultanlar Ligi’nde VakıfBank formasıyla mutlu sona ulaştıktan sonra Asya’ya yelken açan başarılı voleybolcu, Bali’ye iner inmez yaşadığı eğlenceli bir anı Instagram hesabından paylaştı.

Motora bindiğine pişman oldu: "Ay Allahım bir tane normal beni bulmaz ya zaten" dedi 😂

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökmeyi seviyorum. Dijital dünyanın hızına ayak uydururken, günceli yakalayan ve özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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