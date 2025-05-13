Bali'ye Tatile Giden Derya Cebecioğlu'nun Motorcuyla İmtihanı
Filenin Sultanları’ndan Derya Cebecioğlu, VakıfBank’la kazandığı Sultanlar Ligi şampiyonluğunun ardından Asya turuna çıktı. Phuket’in ardından Bali’ye geçen 25 yaşındaki voleybolcu, adadaki ilk dakikalarında keyifli bir sürprizle karşılaştı. Sosyal medyada paylaştığı video, bir motorcu ile yaşadığı neşeli anları gözler önüne serdi ve takipçilerini gülümsetti.
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Tatil rotalarının en popüler duraklarından biri haline gelen Bali, Derya Cebecioğlu’nun da sezon sonundaki tercihleri arasına girdi
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Motora bindiğine pişman oldu: "Ay Allahım bir tane normal beni bulmaz ya zaten" dedi 😂
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