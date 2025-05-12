Mbappe ile PSG Arasında Sular Durulmuyor: "Bize Borcu Var"
Fransa basınından Footmercato'nun haberine göre, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde finale kalma başarısı gösteren Paris Saint Germain, şu anda Real Madrid forması giyen eski futbolcusu Kylian Mbappe'ye dava açtı. Haberde Fransız yıldızın transfer döneminde kulübü mali zarara soktuğu ifade ediliyor.
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Mbappe ile PSG arasında mali kriz
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"Mbappe'nin bize 98 milyon euro borcu var"
Madrid'den yıllık kazancı
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