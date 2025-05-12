Mbappe ile PSG Arasında Sular Durulmuyor: "Bize Borcu Var"

PSG ile Kylian Mbapp'nin arasındaki davanın merkezinde, oyuncunun kulübe zarar verdiği öne sürülen 'oyalama taktikleri' yer alıyor. Paris temsilcisi, bu nedenle eski yıldızından 98 milyon euro tazminat talep ediyor. Kararın 26 Mayıs'ta çıkması bekleniyor.