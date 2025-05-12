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Mbappe ile PSG Arasında Sular Durulmuyor: "Bize Borcu Var"

Mbappe ile PSG Arasında Sular Durulmuyor: "Bize Borcu Var"

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
12.05.2025 - 22:31

Fransa basınından Footmercato'nun haberine göre, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde finale kalma başarısı gösteren Paris Saint Germain, şu anda Real Madrid forması giyen eski futbolcusu Kylian Mbappe'ye dava açtı. Haberde Fransız yıldızın transfer döneminde kulübü mali zarara soktuğu ifade ediliyor.

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Mbappe ile PSG arasında mali kriz

Mbappe ile PSG arasında mali kriz

Geçtiğimiz yaz PSG'den bedelsiz bir şekilde ayrılarak Real Madrid'e imza atan Kylian Mbappe'nin eski takımıyla arası bozuldu. Fransız ekip, altı sezon formasını giyen oyuncusuna transfer döneminde sergilediği tavır yüzünden mahkemeye gitti.

"Mbappe'nin bize 98 milyon euro borcu var"

"Mbappe'nin bize 98 milyon euro borcu var"

PSG ile Kylian Mbapp'nin arasındaki davanın merkezinde, oyuncunun kulübe zarar verdiği öne sürülen 'oyalama taktikleri' yer alıyor. Paris temsilcisi, bu nedenle eski yıldızından 98 milyon euro tazminat talep ediyor. Kararın 26 Mayıs'ta çıkması bekleniyor.

Madrid'den yıllık kazancı

Madrid'den yıllık kazancı

İspanyol dev ile 30 Haziran 2029'a kadar sözleşme imzalayan 26 yaşındaki forvetin yıllık gelirinin 30 milyon euronun üzerinde olacağı ifade edilmişti.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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