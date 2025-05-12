Galatasaray'ın Efsanesi Fatih Terim'den "Şampiyon Olduk" Hamlesi

Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor'a konuk olan Galatasaray, Abdülkerim ve Morata'nın golleriyle sahadan 2-0 galip ayrılmış, kritik bir üç puanı daha hanesine yazdırmıştı. Elde edilen galibiyetle sezonun bitimine üç maç kala en yakın rakibi Fenerbahçe'yle olan sekiz puanlık farklı koruyan sarı-kırmızılılarda şampiyonluk kutlamalarının planları yapılmaya başlanmıştı.