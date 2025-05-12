onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Galatasaray'ın Efsanesi Fatih Terim'den "Şampiyon Olduk" Hamlesi

Galatasaray'ın Efsanesi Fatih Terim'den "Şampiyon Olduk" Hamlesi

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
12.05.2025 - 18:56

Galatasaray'da tarihi başarılara imza atan, sarı-kırmızılı taraftarların 'imparator' diye hitap ettiği tecrübeli teknik direktör Fatih Terim, Bodrum'daki evinde Süper Lig'i bitirdi. Terim, evinin önüne beş yıldızlı bayrak astı. (Forza Cimbom)

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Galatasaray, Trabzonspor galibiyetiyle şampiyonluğa çok yaklaştı

Galatasaray, Trabzonspor galibiyetiyle şampiyonluğa çok yaklaştı

Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor'a konuk olan Galatasaray, Abdülkerim ve Morata'nın golleriyle sahadan 2-0 galip ayrılmış, kritik bir üç puanı daha hanesine yazdırmıştı. Elde edilen galibiyetle sezonun bitimine üç maç kala en yakın rakibi Fenerbahçe'yle olan sekiz puanlık farklı koruyan sarı-kırmızılılarda şampiyonluk kutlamalarının planları yapılmaya başlanmıştı.

Fatih Terim, Bodrum'daki evine beş yıldızılı bayrak astı

Fatih Terim, Bodrum'daki evine beş yıldızılı bayrak astı

Teknik adamlık kariyerini Suudi Arabistan'ın Al Shabab takımında sürdüren Fatih Terim, Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyonluğu henüz matematiksel olarak kesinleşmemiş olsa da 'iş bitti' dedi, Bodrum'daki evine sarı-kırmızılı kulübünün beş yıldızlı bayrağını astı.

*Galatasaray, Kayserispor, Göztepe (D) ve Başakşehir karşılaşmalarından bir puan aldığı takdirde 25. şampiyonluğuna ulaşacak ve yıldız sayısını beşe çıkaracak. 

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir 👀

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın