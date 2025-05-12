Galatasaray'ın Efsanesi Fatih Terim'den "Şampiyon Olduk" Hamlesi
Galatasaray'da tarihi başarılara imza atan, sarı-kırmızılı taraftarların 'imparator' diye hitap ettiği tecrübeli teknik direktör Fatih Terim, Bodrum'daki evinde Süper Lig'i bitirdi. Terim, evinin önüne beş yıldızlı bayrak astı. (Forza Cimbom)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Galatasaray, Trabzonspor galibiyetiyle şampiyonluğa çok yaklaştı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fatih Terim, Bodrum'daki evine beş yıldızılı bayrak astı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın