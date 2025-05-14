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Victor Osimhen'den Geleceği Hakkında Açıklama!

Victor Osimhen'den Geleceği Hakkında Açıklama!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
14.05.2025 - 23:21

Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u yenerek şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da Victor Osimhen, transferi hakkında açıklamalarda bulundu. Yıldız golcü, Galatasaray kariyerine devam edip etmeyeceğine sezon sonunda karar vereceğini söyledi.

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Osimhen, #StaywithUsOsimhen sloganı hakkında konuştu

Osimhen, #StaywithUsOsimhen sloganı hakkında konuştu

Galatasaray taraftarı, bu sezon adeta takımı sırtlayan golcüleri Victor Osimhen'in bonservisinin alınması için sosyal medyada kampanya başlatmış,  #StaywithUsOsimhen etiketi ile binlerce paylaşım yapılmıştı. 26 yaşındaki oyuncuya duygusal mesajlar atılarak da takımdan kalması istenmişti.

Galatasaray'dan gidecek mi?

Galatasaray'dan gidecek mi?

Osimhen, Trabzonspor maçının sonunda Galatasaray'da kalıp kalmayacağına yönelik şunları söyledi:

'Galatasaray taraftarına gerçekten dayanamıyorum. Sezon sonunda çok büyük bir karar almam gerekiyor. Bu süreçte yaşadıklarım için herkese teşekkür etmek istiyorum. Kararımı sezon sonunda alacağım.'

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökmeyi seviyorum. Dijital dünyanın hızına ayak uydururken, günceli yakalayan ve özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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