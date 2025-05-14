Victor Osimhen'den Geleceği Hakkında Açıklama!
Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u yenerek şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da Victor Osimhen, transferi hakkında açıklamalarda bulundu. Yıldız golcü, Galatasaray kariyerine devam edip etmeyeceğine sezon sonunda karar vereceğini söyledi.
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Osimhen, #StaywithUsOsimhen sloganı hakkında konuştu
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