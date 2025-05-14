Victor Osimhen'den Geleceği Hakkında Açıklama!

Galatasaray taraftarı, bu sezon adeta takımı sırtlayan golcüleri Victor Osimhen'in bonservisinin alınması için sosyal medyada kampanya başlatmış, #StaywithUsOsimhen etiketi ile binlerce paylaşım yapılmıştı. 26 yaşındaki oyuncuya duygusal mesajlar atılarak da takımdan kalması istenmişti.