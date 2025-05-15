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Mourinho Portekiz Yolcusu: Milli Takımın Başına Geçiyor İddiası

Mourinho Portekiz Yolcusu: Milli Takımın Başına Geçiyor İddiası

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
15.05.2025 - 12:11

Fenerbahçe'nin başındaki performansı ve açıklamalarıyla son dönemde en çok konuşulan isimlerden biri olan Jose Mourinho için yeni bir milli takım iddiası gündeme geldi. Tecrübeli teknik direktörün, Portekiz Milli Takımı ile ön anlaşmaya vardığı öğrenildi. (Ahmet Selim Kul)

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Mourinho, "Portekiz'le anlaştı" denildi

Mourinho, "Portekiz'le anlaştı" denildi

HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul, HT Spor Gündem programında yaptığı açıklamada Mourinho’nun haziran ayında oynanacak UEFA Uluslar Ligi finallerinin ardından Portekiz Milli Takımı’nın başına geçebileceğini söyledi. Kul, anlaşmanın detaylarının büyük ölçüde netleştiğini belirtti.

Tarih henüz belli değil, sorun tazminatı

Tarih henüz belli değil, sorun tazminatı

Portekiz Futbol Federasyonu'nun Mourinho ile ilgili asıl planının Fenerbahçe ile sözleşmesinin sona erdiği 2026 yılında anlaşma yapmak olduğu ifade edildi. Bu durumun sebebinin tazminat olduğu aktarıldı:

'Portekiz tazminat ödemek istemediği için Mourinho, Fenerbahçe'den bedelsiz ayrılmak istiyor.'

Mourinho'nun tazminatı ne kadar?

Portekizli teknik adamın ekibi ile birlikte yıllık tazminatının 15 milyon euro olduğu öne sürülmüştü.

Ahmet Selim Kul'un canlı yayındaki açıklaması 👇

Portekiz Futbol Federasyonu iddiayı yalanladı

Portekiz Futbol Federasyonu iddiayı yalanladı

İddia sonrası Record, edindiği şu bilgiyi aktardı:

'Portekiz Futbol Federasyonu, Uluslar Ligi'nden sonra Jose Mourinho ile anlaşmaya varıldığını yalanladı. Federasyondan bir kaynak, herhangi bir teknik direktörle görüşme olmadığını garanti ederken, Roberto Martínez'in sözleşmesinin 2026'ya kadar olduğunu vurguladı.'

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökmeyi seviyorum. Dijital dünyanın hızına ayak uydururken, günceli yakalayan ve özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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