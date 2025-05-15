Mourinho Portekiz Yolcusu: Milli Takımın Başına Geçiyor İddiası

Portekiz Futbol Federasyonu'nun Mourinho ile ilgili asıl planının Fenerbahçe ile sözleşmesinin sona erdiği 2026 yılında anlaşma yapmak olduğu ifade edildi. Bu durumun sebebinin tazminat olduğu aktarıldı:

'Portekiz tazminat ödemek istemediği için Mourinho, Fenerbahçe'den bedelsiz ayrılmak istiyor.'

Mourinho'nun tazminatı ne kadar?

Portekizli teknik adamın ekibi ile birlikte yıllık tazminatının 15 milyon euro olduğu öne sürülmüştü.