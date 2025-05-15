Mourinho Portekiz Yolcusu: Milli Takımın Başına Geçiyor İddiası
Fenerbahçe'nin başındaki performansı ve açıklamalarıyla son dönemde en çok konuşulan isimlerden biri olan Jose Mourinho için yeni bir milli takım iddiası gündeme geldi. Tecrübeli teknik direktörün, Portekiz Milli Takımı ile ön anlaşmaya vardığı öğrenildi. (Ahmet Selim Kul)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mourinho, "Portekiz'le anlaştı" denildi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tarih henüz belli değil, sorun tazminatı
Ahmet Selim Kul'un canlı yayındaki açıklaması 👇
Portekiz Futbol Federasyonu iddiayı yalanladı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sporun heyecanını kelimelere dökmeyi seviyorum. Dijital dünyanın hızına ayak uydururken, günceli yakalayan ve özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın