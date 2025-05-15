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Haklı mı Çıkacak? Sergen Yalçın'ın Yerin Dibine Soktuğu Farioli Ajax'ta Kabus Yaşıyor

Haklı mı Çıkacak? Sergen Yalçın'ın Yerin Dibine Soktuğu Farioli Ajax'ta Kabus Yaşıyor

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
15.05.2025 - 11:54

Daha önce Süper Lig'de Karagümrük ve Alanyaspor'u çalıştıran Francesco Farioli'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Ajax, art arda yaşadığı puan kayıplarının ardından liderlik koltuğunu kaybetti. Kırmızı-beyazlılar, sezonun bitimine bir hafta kala ezeli rakibi PSV’nin bir puan gerisine düşerken, Sergen Yalçın’ın İtalyan teknik adam hakkında geçmişte yaptığı bir yorum sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

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Sergen Yalçın’ın 2 Ekim 2024 tarihinde Francesco Farioli hakkındaki yorumu 👇

PSV, şampiyonluğa çok yakın

PSV, şampiyonluğa çok yakın

Ajax, Eredivisie şampiyonluk yarışında bitime 5 hafta kala PSV'nin 9 puan önündeydi. Fakat o haftadan bu yana 10 puan kaybetti ve şu anda PSV, bitime bir hafta kala 1 puan farkla ligde birinci sırasında.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökmeyi seviyorum. Dijital dünyanın hızına ayak uydururken, günceli yakalayan ve özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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