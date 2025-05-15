Haklı mı Çıkacak? Sergen Yalçın'ın Yerin Dibine Soktuğu Farioli Ajax'ta Kabus Yaşıyor
Daha önce Süper Lig'de Karagümrük ve Alanyaspor'u çalıştıran Francesco Farioli'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Ajax, art arda yaşadığı puan kayıplarının ardından liderlik koltuğunu kaybetti. Kırmızı-beyazlılar, sezonun bitimine bir hafta kala ezeli rakibi PSV’nin bir puan gerisine düşerken, Sergen Yalçın’ın İtalyan teknik adam hakkında geçmişte yaptığı bir yorum sosyal medyada yeniden gündeme geldi.
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Sergen Yalçın’ın 2 Ekim 2024 tarihinde Francesco Farioli hakkındaki yorumu 👇
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PSV, şampiyonluğa çok yakın
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Sporun heyecanını kelimelere dökmeyi seviyorum. Dijital dünyanın hızına ayak uydururken, günceli yakalayan ve özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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