Haklı mı Çıkacak? Sergen Yalçın'ın Yerin Dibine Soktuğu Farioli Ajax'ta Kabus Yaşıyor

Daha önce Süper Lig'de Karagümrük ve Alanyaspor'u çalıştıran Francesco Farioli'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Ajax, art arda yaşadığı puan kayıplarının ardından liderlik koltuğunu kaybetti. Kırmızı-beyazlılar, sezonun bitimine bir hafta kala ezeli rakibi PSV’nin bir puan gerisine düşerken, Sergen Yalçın’ın İtalyan teknik adam hakkında geçmişte yaptığı bir yorum sosyal medyada yeniden gündeme geldi.