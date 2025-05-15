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Seremoniye Çıkmadılar: Trabzonspor'dan TFF'ye Rest

Seremoniye Çıkmadılar: Trabzonspor'dan TFF'ye Rest

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
15.05.2025 - 09:50

Türkiye Kupası Finali'nde Galatasaray'a 3-0 mağlup olarak turnuvayı ikinci sırada tamamlayan Trabzonspor, maç bitiminde düzenlenen seremoniye katılmadı. Bordo-mavili kulüp, Türkiye Futbol Federasyonu İbrahim Hacıosmanoğlu'nun takdim edeceği ikincilik madalyalarını almadı.

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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Trabzonspor'u 3-0 yenerek şampiyon oldu

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Trabzonspor'u 3-0 yenerek şampiyon oldu

Sarı-kırmızılılar, Barış Alper ve Osimhen'in (2) golleriyle tarihinde 19. kez mutlu sona ulaşmış oldu.

Maç detayları 👇

Trabzonspor, kupa seremonisine katılmadı, madalyasını almayı reddetti

Trabzonspor, kupa seremonisine katılmadı, madalyasını almayı reddetti

Yunus Emre Sel, bordo-mavili kulübün Türkiye Futbol Federasyonu’na tepki amaçlı olarak ikincilik madalyasını almadığını aktardı.

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Sarı-kırmızılı kulübün maç analisti, şampiyonluk madalyasını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan aldıktan sonra Hacısomanoğlu'na elini uzatmadı.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökmeyi seviyorum. Dijital dünyanın hızına ayak uydururken, günceli yakalayan ve özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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