Seremoniye Çıkmadılar: Trabzonspor'dan TFF'ye Rest
Türkiye Kupası Finali'nde Galatasaray'a 3-0 mağlup olarak turnuvayı ikinci sırada tamamlayan Trabzonspor, maç bitiminde düzenlenen seremoniye katılmadı. Bordo-mavili kulüp, Türkiye Futbol Federasyonu İbrahim Hacıosmanoğlu'nun takdim edeceği ikincilik madalyalarını almadı.
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