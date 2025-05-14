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Galatasaray
Türkiye Kupası'nda Şampiyon Galatasaray!

Türkiye Kupası'nda Şampiyon Galatasaray!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
14.05.2025 - 22:41

Süper Lig lideri Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Trabzonspor’u 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı ekip, beş sezonluk aradan sonra kupayı müzesine götürdü. Son zaferini 2018-19 sezonunda Akhisarspor'u yenerek elde eden Galatasaray, 2019-20, 2020-21, 2022-23 ve 2023-24 sezonlarında çeyrek finalden, 2021-22 sezonunda ise 5. turdan ileriye geçememişti.

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Trabzonspor 0 - Galatasaray 3

Trabzonspor 0 - Galatasaray 3

Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Trabzonspor ile Galatasaray, Gaziantep'te kozlarını paylaştı. Kupa mücadelesinden galip ayrılan taraf, 3-0'la Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılı ekibin gollerini Barış Alper ve Osimhen (2) kaydetti. Üç golün asistini de Yunus Akgün yaptı. Okan Buruk, teknik adamlık kariyerindeki ikinci Türkiye Kupası'nı kazandı. Buruk, daha önce 2017-18 sezonunda Akhisarspor'un başında mutlu sona ulaşmıştı.

Osimhen, rekor kırdı!

Osimhen, rekor kırdı!

Nijeryalı futbolcu, 35 golle Türkiye'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu oldu. Rekor, 34 golle Mario Jardel'e aitti.

Hafta sonu da Süper Lig şampiyonluğu gelebilir

Hafta sonu da Süper Lig şampiyonluğu gelebilir

Sarı-kırmızılılar, 18 Mayıs Pazar günü evinde konuk edeceği Kayserispor'dan bir puan alması durumunda da Süper Lig'de 25. şampiyonluğuna ulaşacak.

Galatasaray'ın paylaşımı

Galatasaray'ın paylaşımı
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökmeyi seviyorum. Dijital dünyanın hızına ayak uydururken, günceli yakalayan ve özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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