Türkiye Kupası'nda Şampiyon Galatasaray!
Süper Lig lideri Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Trabzonspor’u 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı ekip, beş sezonluk aradan sonra kupayı müzesine götürdü. Son zaferini 2018-19 sezonunda Akhisarspor'u yenerek elde eden Galatasaray, 2019-20, 2020-21, 2022-23 ve 2023-24 sezonlarında çeyrek finalden, 2021-22 sezonunda ise 5. turdan ileriye geçememişti.
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Trabzonspor 0 - Galatasaray 3
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Sporun heyecanını kelimelere dökmeyi seviyorum. Dijital dünyanın hızına ayak uydururken, günceli yakalayan ve özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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