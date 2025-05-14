Türkiye Kupası'nda Şampiyon Galatasaray!

Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Trabzonspor ile Galatasaray, Gaziantep'te kozlarını paylaştı. Kupa mücadelesinden galip ayrılan taraf, 3-0'la Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılı ekibin gollerini Barış Alper ve Osimhen (2) kaydetti. Üç golün asistini de Yunus Akgün yaptı. Okan Buruk, teknik adamlık kariyerindeki ikinci Türkiye Kupası'nı kazandı. Buruk, daha önce 2017-18 sezonunda Akhisarspor'un başında mutlu sona ulaşmıştı.