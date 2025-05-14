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Merakla Bekleniyor: Osimhen Galatasaray'da Kalacak mı?

Merakla Bekleniyor: Osimhen Galatasaray'da Kalacak mı?

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
14.05.2025 - 21:41

Galatasaray'da sezonun en dikkat çeken ismi Victor Osimhen'in bonservisiyle transfer edilip edilmeyeceği son günlerde sarı-kırmızılı taraftarların şampiyonluktan daha çok düşündüğü bir konu haline geldi. Nijeryalı golcünün takımda kalması için sosyal medyada kampanya bile başlatıldı Peki son durum ne?

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Osimhen Galatasaray'da kalacak mı?

Osimhen Galatasaray'da kalacak mı?

Süper Lig'de transfer döneminin açılmasına kısa bir süre kala Türk futbolunun gündeminde şu an için Osimhen var.

Galatasaray'ın bu sezon elde ettiği başarılarda kilit rol oynayan Nijeryalı golcü için sarı-kırmızılı yönetimin Napoli'ye 66 milyon euroluk bir teklif yaptığı iddia edildi.

Sabah Gazetesi kaynaklı iddianın detayında ödemenin 3 taksitte yapılacağı, 26 yaşındaki oyuncuya ise yıllık 13 milyon euroluk bir sözleşme sunulacağı belirtildi.

Osimhen'in Galatasaray'ın teklifine sıcak baktığı ifade ediliyor.

Kariyer sezonunu yaşıyor

Kariyer sezonunu yaşıyor

Süper Lig'in 34. haftasındaki Sivasspor müsabakasını 2 golle tamamlayan Osimhen, sarı-kırmızılı formayla 37. resmi maçta 33 gole ulaştı. Yıldız santrfor, böylelikle 2022-23 sezonunu geçerek kariyer rekorunu kırdı.

En golcü sezonunu 2022-23'te Serie A'da yaşayan Osimhen, 39 resmi müsabakada 31 kez fileleri havalandırmış ve takımı Napoli'yi şampiyonluğa taşımıştı.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökmeyi seviyorum. Dijital dünyanın hızına ayak uydururken, günceli yakalayan ve özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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