Merakla Bekleniyor: Osimhen Galatasaray'da Kalacak mı?

Süper Lig'de transfer döneminin açılmasına kısa bir süre kala Türk futbolunun gündeminde şu an için Osimhen var.

Galatasaray'ın bu sezon elde ettiği başarılarda kilit rol oynayan Nijeryalı golcü için sarı-kırmızılı yönetimin Napoli'ye 66 milyon euroluk bir teklif yaptığı iddia edildi.

Sabah Gazetesi kaynaklı iddianın detayında ödemenin 3 taksitte yapılacağı, 26 yaşındaki oyuncuya ise yıllık 13 milyon euroluk bir sözleşme sunulacağı belirtildi.

Osimhen'in Galatasaray'ın teklifine sıcak baktığı ifade ediliyor.