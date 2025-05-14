Merakla Bekleniyor: Osimhen Galatasaray'da Kalacak mı?
Galatasaray'da sezonun en dikkat çeken ismi Victor Osimhen'in bonservisiyle transfer edilip edilmeyeceği son günlerde sarı-kırmızılı taraftarların şampiyonluktan daha çok düşündüğü bir konu haline geldi. Nijeryalı golcünün takımda kalması için sosyal medyada kampanya bile başlatıldı Peki son durum ne?
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Osimhen Galatasaray'da kalacak mı?
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Kariyer sezonunu yaşıyor
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