İsmail Kartal'dan Fenerbahçe Sorusuna Yanıt
2023-2024 sezonu sonunda Fenerbahçe'deki görevinden ayrılarak İran ekibi Persepolis'e imza atan teknik direktör İsmail Kartal, eski kulübünden teklif geldiği takdirde, teklifi kabul etmenin doğru olmayacağını dile getirdi.
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İran Ligi takımlarından Persepolis'in başında bulunan İsmail Kartal, sezonun son maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
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Toplantıda Kartal'a, "Fenerbahçe'ye gitmeniz mümkün mü?" sorusu soruldu.
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