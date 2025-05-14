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İsmail Kartal'dan Fenerbahçe Sorusuna Yanıt

İsmail Kartal'dan Fenerbahçe Sorusuna Yanıt

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
14.05.2025 - 20:32

2023-2024 sezonu sonunda Fenerbahçe'deki görevinden ayrılarak İran ekibi Persepolis'e imza atan teknik direktör İsmail Kartal, eski kulübünden teklif geldiği takdirde, teklifi kabul etmenin doğru olmayacağını dile getirdi.

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İran Ligi takımlarından Persepolis'in başında bulunan İsmail Kartal, sezonun son maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İran Ligi takımlarından Persepolis'in başında bulunan İsmail Kartal, sezonun son maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

* 15 Mayıs Perşembe günü Havadar ile kozlarını paylaşacak kırmızı-beyazlılar, karşılaşmadan galibiyetle ayrılır, Sepehan puan kaybederse ligi ikinci basamakta noktalayacak.

Toplantıda Kartal'a, "Fenerbahçe'ye gitmeniz mümkün mü?" sorusu soruldu.

Toplantıda Kartal'a, "Fenerbahçe'ye gitmeniz mümkün mü?" sorusu soruldu.

63 yaşındaki Türk teknik adam, soruya 'Benim Persepolis'le 1 yıl daha sözleşmem var. Böyle bir şey olsa bile, benim burayı bırakıp Fenerbahçe’ye gitmem doğru olmaz.' şeklinde yanıt verdi.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökmeyi seviyorum. Dijital dünyanın hızına ayak uydururken, günceli yakalayan ve özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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