Galatasaray Taraftarı, Real Madrid'de Tribe Giren Rodrygo'yu Gözüne Kestirdi

Son olarak 26 Nisan’da yine Barcelona ile oynanan ve hüsranla sonuçlanan Kral Kupası finalinde süre alan Rodrygo’nun, Kylian Mbappe ve Jude Bellingham’ın gölgesinde kaldığını düşündüğü aktarıldı. Bu durumu fazlasıyla kafasına taktığı ve bu nedenle uzun süredir evden çıkmadığı belirtildi.