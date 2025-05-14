Galatasaray Taraftarı, Real Madrid'de Tribe Giren Rodrygo'yu Gözüne Kestirdi
La Liga'daki son maçında lider Barcelona'ya 4-3 mağlup olarak sezonun bitimine üç maç kala şampiyonluk yarışında zirvenin 7 puan gerisine düşen Real Madrid'de Rodrygo krizi yaşandığı ortaya çıktı. İspanya basınından Marca, Brezilyalı yıldızın takımda mutsuz olduğunu açıklarken olası ayrılık Galatasaray taraftarını sosyal medyada heyecanlandırdı.
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2019 yazından beri Real Madrid forması giyen Rodrygo'nun artık takımda mutsuz olduğu iddia edildi
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Sebep diğer yıldızlar olarak gösterildi
Galatasaray taraftarı da "çözüm bizde" diyerek futbol dünyasına bomba gibi düşen iddiaya karşılık verdi 👇
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"Uydurmayı bırakın" dedi
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