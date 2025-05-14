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Galatasaray Taraftarı, Real Madrid'de Tribe Giren Rodrygo'yu Gözüne Kestirdi

Galatasaray Taraftarı, Real Madrid'de Tribe Giren Rodrygo'yu Gözüne Kestirdi

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
14.05.2025 - 19:50

La Liga'daki son maçında lider Barcelona'ya 4-3 mağlup olarak sezonun bitimine üç maç kala şampiyonluk yarışında zirvenin 7 puan gerisine düşen Real Madrid'de Rodrygo krizi yaşandığı ortaya çıktı. İspanya basınından Marca, Brezilyalı yıldızın takımda mutsuz olduğunu açıklarken olası ayrılık Galatasaray taraftarını sosyal medyada heyecanlandırdı.

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2019 yazından beri Real Madrid forması giyen Rodrygo'nun artık takımda mutsuz olduğu iddia edildi

2019 yazından beri Real Madrid forması giyen Rodrygo'nun artık takımda mutsuz olduğu iddia edildi

İspanya basınından Marca, Brezilyalı oyuncunun 4-3'lük Barça'nın galibiyetle sonuçlanan derbide oynamayı reddettiğini öne sürdü.

Sebep diğer yıldızlar olarak gösterildi

Sebep diğer yıldızlar olarak gösterildi

Son olarak 26 Nisan’da yine Barcelona ile oynanan ve hüsranla sonuçlanan Kral Kupası finalinde süre alan Rodrygo’nun, Kylian Mbappe ve Jude Bellingham’ın gölgesinde kaldığını düşündüğü aktarıldı. Bu durumu fazlasıyla kafasına taktığı ve bu nedenle uzun süredir evden çıkmadığı belirtildi.

Galatasaray taraftarı da "çözüm bizde" diyerek futbol dünyasına bomba gibi düşen iddiaya karşılık verdi 👇

Galatasaray taraftarı da "çözüm bizde" diyerek futbol dünyasına bomba gibi düşen iddiaya karşılık verdi 👇
twitter.com
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"Uydurmayı bırakın" dedi

"Uydurmayı bırakın" dedi
twitter.com

Yıldız futbolcu, İspanya'da gündemden düşmezken sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 'Tüm mesajlar ve endişeler için teşekkürler. Yakında geri döneceğim. Bir şeyler uydurmayı bırakın.' ifadelerine yer verdi.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökmeyi seviyorum. Dijital dünyanın hızına ayak uydururken, günceli yakalayan ve özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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