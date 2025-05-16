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Kendi Bonservisine Ortak Olacak! Galatasaray’dan Victor Osimhen’e İnanılmaz Teklif

Kendi Bonservisine Ortak Olacak! Galatasaray’dan Victor Osimhen’e İnanılmaz Teklif

galatasaray
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.05.2025 - 08:41

Galatasaray, Victor Osimhen'i bir yıl daha takımda tutmak için sıradışı bir formülü devreye sokuyor. Sarı kırmızılı takımın, Osimhen’in takımda kalması için yaptığı teklif: “Bizde kal, maaşının dışında kendi bonservisine ortak ol, satışından pay kazan!”

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Galatasaray Yönetimi gemileri yaktı, yıldız futbolcu Victor Osimhen’in takımda kalması için her şeyi yapıyor.

Galatasaray Yönetimi gemileri yaktı, yıldız futbolcu Victor Osimhen’in takımda kalması için her şeyi yapıyor.

Sezon başında kiralık olarak Galatasaray’a gelen, dünyanın sayılı forvet oyuncularından biri olan  Victor Osimhen, sarı-kırmızılıları sırtlayan isim oldu. Yıldız oyuncu, henüz daha ligin bitmesine 3 hafta kala tüm kulvarlarda bir sezonda en fazla gol atmayı başaran futbolcu unvanını eline geçirdi.

Galatasaray yönetimi de dünyanın en iyi forvetlerinden biri olan Victor Osimhen'i bir yıl daha takımda tutmak adına çılgın bir formülü devreye sokmaya hazırlanıyor.

Galatasaray yönetimi de dünyanın en iyi forvetlerinden biri olan Victor Osimhen'i bir yıl daha takımda tutmak adına çılgın bir formülü devreye sokmaya hazırlanıyor.

Milliyet'in haberine göre Galatasaray, Osimhen'e kendi bonservisine ortak olma teklifi yapacak. Nijeryalı golcünün çıkış bedelini Napoli'ye ödemeye hazır olan Galatasaray yönetimi, Osimhen'e kendi bonservisinin karından yüzde 40 pay sunacak. Böylece gelecek yıl sonunda Osimhen'in 75 milyon euronun üzerinde bir bedelle satılması halinde aradaki farkın yüzde 40'ı oyuncuya verilecek. Böylece gelecek yıl sonunda Osimhen'in 75 milyon euronun üzerinde bir bedelle satılması halinde aradaki farkın yüzde 40'ı oyuncuya verilecek.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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