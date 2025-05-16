Kendi Bonservisine Ortak Olacak! Galatasaray’dan Victor Osimhen’e İnanılmaz Teklif
Galatasaray, Victor Osimhen'i bir yıl daha takımda tutmak için sıradışı bir formülü devreye sokuyor. Sarı kırmızılı takımın, Osimhen’in takımda kalması için yaptığı teklif: “Bizde kal, maaşının dışında kendi bonservisine ortak ol, satışından pay kazan!”
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Galatasaray Yönetimi gemileri yaktı, yıldız futbolcu Victor Osimhen’in takımda kalması için her şeyi yapıyor.
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Galatasaray yönetimi de dünyanın en iyi forvetlerinden biri olan Victor Osimhen'i bir yıl daha takımda tutmak adına çılgın bir formülü devreye sokmaya hazırlanıyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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