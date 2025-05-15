Başkanlığa Aday Olacak mı? Bilal Erdoğan'dan Fenerbahçe Açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Fenerbahçe'de başkanlığa aday olacağı yönündeki iddialara yanıt verdi. Erdoğan, sarı-lacivertli kulübünün yıllardır şampiyonluk yaşayamamasından dolayı üzgün olduğunu belirtirken yöneticilik gibi bir düşüncesinin olmadığını açıkladı.
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Bilal Erdoğan'dan Fenerbahçe başkanlığıyla ilgili soruya verdiği cevap 👇
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