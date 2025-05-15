onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Başkanlığa Aday Olacak mı? Bilal Erdoğan'dan Fenerbahçe Açıklaması

Başkanlığa Aday Olacak mı? Bilal Erdoğan'dan Fenerbahçe Açıklaması

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
15.05.2025 - 16:39

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Fenerbahçe'de başkanlığa aday olacağı yönündeki iddialara yanıt verdi. Erdoğan, sarı-lacivertli kulübünün yıllardır şampiyonluk yaşayamamasından dolayı üzgün olduğunu belirtirken yöneticilik gibi bir düşüncesinin olmadığını açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bilal Erdoğan'dan Fenerbahçe başkanlığıyla ilgili soruya verdiği cevap 👇

Bilal Erdoğan'dan Fenerbahçe başkanlığıyla ilgili soruya verdiği cevap 👇

'Söz konusu bile değil, hiç işim olmaz. Ben tabii ki Fenerbahçeliyim ayrı mesele. Yıllardır şampiyon olamamaya üzülüyoruz ama benim bu işlerle ilgim, alakam yok.

Üst üste alınan başarısız sonuçlar nedeniyle Ali Koç'un görevini bırakması isteniyor

Üst üste alınan başarısız sonuçlar nedeniyle Ali Koç'un görevini bırakması isteniyor

2018 yazında Aziz Yıldırım'dan başkanlık koltuğunu devralan Ali Koç'un göreve geldiği tarihten itibaren ciddi başarı elde edememesi, taraftarların sabrını taşırmış durumda. Sarı-lacivertlilerin yanı sıra kulübün eski yöneticileri ve önde gelenleri de seçime gidilmesinin gerektiğine dikkat çekiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir 👀

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökmeyi seviyorum. Dijital dünyanın hızına ayak uydururken, günceli yakalayan ve özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
4
3
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın