11 Mahkum Duvarı Delerek Hapishaneden Firar Etti: Kaçış Anları Kameralarda!
ABD'nin Louisiana eyaletine bağlı New Orleans şehrindeki bir hapishaneden 11 mahkum kaçtı. 11 mahkumun kaçması ülkede gündem olurken akılalmaz kaçış hikayesi herkesi şok etti. Mahkumların duvarı delerek kaçtığı ortaya çıktı. Kaçış anları ise kameralara yansıdı.
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Kaçan 11 mahkum için "Aranıyor" afişleri hazırlandı.
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Mahkumlar duvarı delerek kaçtı.
Mahkumların kaçış anları ortaya çıktı 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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