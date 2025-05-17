11 Mahkum Duvarı Delerek Hapishaneden Firar Etti: Kaçış Anları Kameralarda!

Louisiana Eyalet Polisi yaptığı Cuma akşamı 11 mahkumun hapishaneden kaçtığını açıkladı. Açıklamaya göre 11 mahkumdan dördü yakalandı. Yedisi için arama çalışmaları devam ederken kaçanların 19 ile 42 yaşları arasında erkek olduğu belirtildi.

Şerif Susan Hutson, mahkumların içerden birileriyle iş birliği yaptığı şüphesinin arttığını belirtti. Hapishanenin üç çalışanının ücretsiz izne çıkarıldığı açıklanırken soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Hutson, firar olayını 'çok ciddi ve kabul edilemez bir durum' olarak nitelendirdi.