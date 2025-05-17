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11 Mahkum Duvarı Delerek Hapishaneden Firar Etti: Kaçış Anları Kameralarda!

11 Mahkum Duvarı Delerek Hapishaneden Firar Etti: Kaçış Anları Kameralarda!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
17.05.2025 - 09:54

ABD'nin Louisiana eyaletine bağlı New Orleans şehrindeki bir hapishaneden 11 mahkum kaçtı. 11 mahkumun kaçması ülkede gündem olurken akılalmaz kaçış hikayesi herkesi şok etti. Mahkumların duvarı delerek kaçtığı ortaya çıktı. Kaçış anları ise kameralara yansıdı.

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Kaçan 11 mahkum için "Aranıyor" afişleri hazırlandı.

Kaçan 11 mahkum için "Aranıyor" afişleri hazırlandı.

Louisiana Eyalet Polisi yaptığı Cuma akşamı 11 mahkumun hapishaneden kaçtığını açıkladı. Açıklamaya göre 11 mahkumdan dördü yakalandı. Yedisi için arama çalışmaları devam ederken kaçanların 19 ile 42 yaşları arasında erkek olduğu belirtildi.

Şerif Susan Hutson, mahkumların içerden birileriyle iş birliği yaptığı şüphesinin arttığını belirtti. Hapishanenin üç çalışanının ücretsiz izne çıkarıldığı açıklanırken soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Hutson, firar olayını 'çok ciddi ve kabul edilemez bir durum' olarak nitelendirdi.

Mahkumlar duvarı delerek kaçtı.

Mahkumlar duvarı delerek kaçtı.

Mahkumların kaçış planı ise 'Akılalmaz' dedirtti. Hapishanedeki bir tuvaletin duvarını delen mahkumların kaçtığı deliğin fotoğrafı da paylaşıldı. Mahkumların duvarlara küfürlerin yanı sıra “Biz masumuz” yazdığı görüldü. Ancak dikkat çeken ise “Kolaydı” yazısıyla dalga geçmeleri oldu.

Mahkumların kaçış anları ortaya çıktı 👇

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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