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Türkiye'de ChatGPT'ye En Çok Sorulan Burç Soruları

Türkiye'de ChatGPT'ye En Çok Sorulan Burç Soruları

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
14.05.2025 - 13:26

ChatGPT adeta elimiz kolumuz haline geldi. Yapay zekanın dünyayı ele geçireceği senaryolarına karşı hepimiz ChatGPT'ye kah yemek tarifi soruyoruz kah rüyalarımızın anlamını... Türkiye'de ChatGPT'ye en çok burç sorularının sorulduğunu biliyor muydunuz? Evet yanlış duymadınız! Bir zamanlar dünyayı ele geçirmesinden korktuğumuz yapay zeka en çok burçları cevaplıyor. 'Hangi burç hangi burçla ilişki yaşamalı?', 'Koç burcu-aslan burcu uyumu' cümleleri yapay zeka tarafından epey fazla duyuyor. İşte Türkiye'de ChatGPT'ye en çok sorulan burç soruları.

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"Burç ne abi yaa? Herkes nasıl aynı karakterde olabilir ki?!!!" Eeee ne demişler fala inanma falsız da kalma.

"Burç ne abi yaa? Herkes nasıl aynı karakterde olabilir ki?!!!" Eeee ne demişler fala inanma falsız da kalma.

Sorsan kimse burçlara inanmıyor, herkes saçma buluyor. Ancak ChatGPT ise bunun tam tersini söylüyor. ChatGPT'ye 'Sana en çok sorulan sorular ne?' diye sorduğumuzda 'burç sorularının' olduğunu ifade ediyor. Kimi burcunun yorumunu merak ediyor kimi sevgilisiyle astrolojideki uyumunu... Hatta kimisi burcuna göre parfüm kullanmayı tercih ediyor kimisi de burcuna göre giyinmeyi. Bir kesim burçları saçma bulurken bir kesim ise burçla uyuyor burçla uyanıyor. Sosyal medyada burç yorumu yapan hesapların ne kadar ilgi çektiğini hepimiz biliyoruz. Şimdi ise artık kimse burç yorumunu okumak için gazeteyi açmaz oldu. Çünkü işin içine yapay zeka girdi!

Yapay zeka adeta astrologumuz oldu! Her sorunun yanıtı onda!

Yapay zeka adeta astrologumuz oldu! Her sorunun yanıtı onda!

ChatGPT'ye en çok sorulan burç sorularıymış... Biz değil yapay zeka öyle diyor. Biz de durduk ve sorduk 'Eyyy ChatGPT sana en çok sorulan sorular hangisi?!!'; yapay zeka yanıt verdi: 'Eyyy dost bana sorulan en fazla soru burçlardır.'

Öyle mi?? Bakalım Türkiye'de ChatGPT'ye en çok sorulan burç soruları hangileriymiş 👇

Türkiye'de ChatGPT'ye en çok sorulan burç soruları!

Türkiye'de ChatGPT'ye en çok sorulan burç soruları!

Bu soruların en popüleri aşk ve uyum soruları. İşte en çok sorulan sorulardan bazıları şöyle:

  • Burcumla en uyumlu burç hangisi?

  • Koç ve Akrep uyumlu mu?

  • Yükselen burç uyumu nasıl olur

  • 'X' burcu erkeği/kadını nasıl aşık olur?

  • Burçlara göre en sadık burç hangisi?

  • İlişkide en kıskanç burç kim?

En popüler konulardan birisi de yükselen burç:

  • Yükselen burcumu nasıl öğrenebilirim?

  • Ay burcu neyi etkiler?

  • Yükselenim 'şu', Ay burcum 'bu', ben nasıl biriyim?

  • Yükselen mi Güneş burcu mu daha etkili?

Günlük burç yorumları soruları da üçüncü en popüler konulardan biri:

  • Bugün burcumu neler bekliyor?

  • Bu hafta hangi burçlar şanslı?

  • Merkür retrosu beni etkiler mi?

  • 2025’te hangi burçlar evlenecek?

  • En zeki burç hangisi?

  • En duygusal burç kim?

  • En manipülatif burçlar?

Peki siz ChatGPT'yi ne için kullanıyorsunuz/en çok hangi soruyu soruyorsunuz? Yanıtlarınızı bekliyoruz! 👀

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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