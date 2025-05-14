ChatGPT'ye en çok sorulan burç sorularıymış... Biz değil yapay zeka öyle diyor. Biz de durduk ve sorduk 'Eyyy ChatGPT sana en çok sorulan sorular hangisi?!!'; yapay zeka yanıt verdi: 'Eyyy dost bana sorulan en fazla soru burçlardır.'

Öyle mi?? Bakalım Türkiye'de ChatGPT'ye en çok sorulan burç soruları hangileriymiş 👇