Türkiye'de ChatGPT'ye En Çok Sorulan Burç Soruları
ChatGPT adeta elimiz kolumuz haline geldi. Yapay zekanın dünyayı ele geçireceği senaryolarına karşı hepimiz ChatGPT'ye kah yemek tarifi soruyoruz kah rüyalarımızın anlamını... Türkiye'de ChatGPT'ye en çok burç sorularının sorulduğunu biliyor muydunuz? Evet yanlış duymadınız! Bir zamanlar dünyayı ele geçirmesinden korktuğumuz yapay zeka en çok burçları cevaplıyor. 'Hangi burç hangi burçla ilişki yaşamalı?', 'Koç burcu-aslan burcu uyumu' cümleleri yapay zeka tarafından epey fazla duyuyor. İşte Türkiye'de ChatGPT'ye en çok sorulan burç soruları.
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"Burç ne abi yaa? Herkes nasıl aynı karakterde olabilir ki?!!!" Eeee ne demişler fala inanma falsız da kalma.
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Yapay zeka adeta astrologumuz oldu! Her sorunun yanıtı onda!
Türkiye'de ChatGPT'ye en çok sorulan burç soruları!
Peki siz ChatGPT'yi ne için kullanıyorsunuz/en çok hangi soruyu soruyorsunuz? Yanıtlarınızı bekliyoruz! 👀
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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