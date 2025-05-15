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Türkiye'de En Çok Sipariş Edilen Yemekler Belli Oldu: Listede Sürpriz Yiyecek!

Türkiye'de En Çok Sipariş Edilen Yemekler Belli Oldu: Listede Sürpriz Yiyecek!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
15.05.2025 - 13:58

Türkiye’de e-ticaret önemli bir yer kaplıyor. Vatandaşlar hem zaman kazanmak hem de bütçe dostu ürünleri için interneti tercih ediyor. Hızlı ticarete her geçen gün rağbet artarken gıda ticareti de önemli yere sahip. Türkiye’de en çok sipariş edilen yemekler belli oldu. Hamburger ve döner şampiyon listesinde yer alırken Dubai çikolatası sürpriz çıkış yer aldı.

Hızlı ticaret Türkiye’de her geçen gün yükseliyor. Öyle ki bu yükseliş rakamlara da yansıyor.

Hızlı ticaret Türkiye’de her geçen gün yükseliyor. Öyle ki bu yükseliş rakamlara da yansıyor.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre e-ticaretin çoğunlukla gıda, yemek, market ürünlerini kapsayan 'hızlı ticaret' kategorisi 2024 yılında 2020’ye kıyasla 25 kata çıktı ve 249,8 milyar liraya ulaştı. 

Hızlı ticareti özellikle büyükşehirlerde yaşayanlar zamandan kazanmak için sıklıkla kullanıyor. Geçen sene bu kapsamdaki işlemlerde sepet tutardı ortalama 351 TL oldu.

Türkiye'de en çok sipariş edilen yemekler belli oldu.

Türkiye'de en çok sipariş edilen yemekler belli oldu.

Hızlı ticaret hacminin en yüksek olduğu sektör, yüzde 66,18 ile yemek hizmetleri olurken, bunu yüzde 27,36 ile yiyecek ve içecekler, yüzde 3,17 ile ev ve bahçe ürünleri takip etti.

Türkiye’de en çok sipariş edilen yemek hamburger oldu. Hamburgeri döner ve pizza izledi. Pizzanın ardından ise listede sırasıyla kebap, kızarmış tavuk, çiğ köfte, lahmacun ve pide yer aldı.

Dubai çikolatasından sürpriz çıkış.

Dubai çikolatasından sürpriz çıkış.

Biliyorsunuz ki geçen sene başlayan ve kafamızı nereye çevirsek bir ürün görüyorduk: Dubai çikolatası. 

Sosyal medyada başlayan Dubai çikolatası restoranları, ünlü markaları esir almış; herkes art arda Dubai çikolatası ve Dubai çikolatalı ürün üretmeye başlamıştı. Bu furya boşa olmamış olacak ki en çok sipariş edilen yiyecek ürünleri listesine Dubai çikolatası hızlı bir giriş yaptı. Dubai çikolatası yaklaşık 160 milyon liralık satış yapıldı.

Yemek haricinde en çok satılan ürün grupları arasında gazlı içecekler ilk sırada yer alırken bunu su, peynir, dondurma ve ayran izledi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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