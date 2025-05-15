Türkiye'de En Çok Sipariş Edilen Yemekler Belli Oldu: Listede Sürpriz Yiyecek!

Hızlı ticaret hacminin en yüksek olduğu sektör, yüzde 66,18 ile yemek hizmetleri olurken, bunu yüzde 27,36 ile yiyecek ve içecekler, yüzde 3,17 ile ev ve bahçe ürünleri takip etti.

Türkiye’de en çok sipariş edilen yemek hamburger oldu. Hamburgeri döner ve pizza izledi. Pizzanın ardından ise listede sırasıyla kebap, kızarmış tavuk, çiğ köfte, lahmacun ve pide yer aldı.