Türkiye'de En Çok Sipariş Edilen Yemekler Belli Oldu: Listede Sürpriz Yiyecek!
Türkiye’de e-ticaret önemli bir yer kaplıyor. Vatandaşlar hem zaman kazanmak hem de bütçe dostu ürünleri için interneti tercih ediyor. Hızlı ticarete her geçen gün rağbet artarken gıda ticareti de önemli yere sahip. Türkiye’de en çok sipariş edilen yemekler belli oldu. Hamburger ve döner şampiyon listesinde yer alırken Dubai çikolatası sürpriz çıkış yer aldı.
Hızlı ticaret Türkiye’de her geçen gün yükseliyor. Öyle ki bu yükseliş rakamlara da yansıyor.
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Türkiye'de en çok sipariş edilen yemekler belli oldu.
Dubai çikolatasından sürpriz çıkış.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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