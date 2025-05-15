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Vücut Kitle İndeksini Ölçtüren Sağlık Bakanı'na Tartıda Sürpriz: ‘Biraz’ Diyet Yapması Gerektiğini Öğrendi

Vücut Kitle İndeksini Ölçtüren Sağlık Bakanı'na Tartıda Sürpriz: ‘Biraz’ Diyet Yapması Gerektiğini Öğrendi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
15.05.2025 - 12:51

Sosyal medyada son günlerin en popüler gündem maddelerinden birisi de Sağlık Bakanlığı’nın yeni başlattığı meydanlarda boy ve kilo ölçme uygulaması oldu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun bu uygulamayı duyurmasının ardından X ahalisi günlerdir mizaha doymadı. Son olarak Memişoğlu yapılan goygoya dair yorumda bulundu ve vücut kitle indeksini ölçtürdü. Ancak sonuç Memişoğlu’nu pek de mutlu etmedi…

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Sağlık Bakanlığı'nın yeni başlattığı uygulama sosyal medyada dillere düştü.

Sağlık Bakanlığı'nın yeni başlattığı uygulama sosyal medyada dillere düştü.

Sağlık Bakanlığı vatandaşların boyunu ve kilosunu meydanlarda ölçmeye başladı. Fazla kilolu olanların Sağlık Merkezleri'ne yönlendirilmesinin sağlanacağı bu uygulama sosyal medyanın diline düştü. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun 'Fazla kilolular tespit edilecek' açıklaması goygoycuların mizah malzemesine dönüştü. Goygoyun sonu gelmezken yapılan yorumlar Bakan Memişoğlu'nun da dikkatinden kaçmadı.

Yapılan yorumları "yaratıcı" olarak nitelendiren Memişoğlu, diyet yapması gerektiğini öğrendi.

Yapılan yorumları "yaratıcı" olarak nitelendiren Memişoğlu, diyet yapması gerektiğini öğrendi.
twitter.com

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, X hesabından yeni uygulamaya dair bir paylaşım yaptı:

Sevgili gençler, sosyal medyada yazdıklarınızı okuyorum. 

Çok yaratıcı ve eğlencelisiniz. Ancak fazla kilo konusu ciddi. 🙂

81 ilde eş zamanlı başlattığımız uygulama kapsamında ben de gönüllü olarak vücut kitle indeksimi ölçtürdüm. 

Fazla kilolu kişileri Aile Sağlığı Merkezlerimize ve Sağlıklı Hayat Merkezlerimize yönlendirdiğimiz, ücretsiz beslenme danışmanlığı ve takip hizmeti almalarını sağladığımız yeni uygulamamızı, bu konuda farkındalık oluşturmak ve sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmak için önemli bir adım olarak görüyoruz. 

Sizleri de vücut kitle indeksi ölçüm noktalarımıza bekliyoruz. Tartıya çıkan Memişoğlu'nu kilo sürprizi bekliyordu. Tartıdaki sonucu gören Memişoğlu, 'Biraz diyet yapalım' yorumunda bulundu.

Memişoğlu'nu tartıda bekleyen sürprizi buradan izleyebilirsiniz 👇

Memişoğlu'nun o anlarına yapılan yorumlar şöyle oldu 👇

Memişoğlu'nun o anlarına yapılan yorumlar şöyle oldu 👇
twitter.com

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twitter.com
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Yeni uygulamaya dair kahkaha attıran yorumlar burada 👇

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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