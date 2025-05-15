Vücut Kitle İndeksini Ölçtüren Sağlık Bakanı'na Tartıda Sürpriz: ‘Biraz’ Diyet Yapması Gerektiğini Öğrendi
Sosyal medyada son günlerin en popüler gündem maddelerinden birisi de Sağlık Bakanlığı’nın yeni başlattığı meydanlarda boy ve kilo ölçme uygulaması oldu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun bu uygulamayı duyurmasının ardından X ahalisi günlerdir mizaha doymadı. Son olarak Memişoğlu yapılan goygoya dair yorumda bulundu ve vücut kitle indeksini ölçtürdü. Ancak sonuç Memişoğlu’nu pek de mutlu etmedi…
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Sağlık Bakanlığı'nın yeni başlattığı uygulama sosyal medyada dillere düştü.
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Yapılan yorumları "yaratıcı" olarak nitelendiren Memişoğlu, diyet yapması gerektiğini öğrendi.
Memişoğlu'nu tartıda bekleyen sürprizi buradan izleyebilirsiniz 👇
Memişoğlu'nun o anlarına yapılan yorumlar şöyle oldu 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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