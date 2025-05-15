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Türkiye'ye Gelme Konusunda Sürekli Fikir Değiştiren Donald Trump’ın Burcunu Öğrenince “Normalmiş” Diyeceksiniz

Türkiye'ye Gelme Konusunda Sürekli Fikir Değiştiren Donald Trump’ın Burcunu Öğrenince “Normalmiş” Diyeceksiniz

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
15.05.2025 - 12:06

ABD'nin ezber bozan; ağzından çıkan her cümlesiyle dünya gündemine oturan başkanı Donald Trump, son bir haftadır bi' 'Türkiye'ye geleceğim' bi' 'Türkiye'ye gelmeyeceğim' açıklaması yapıyor. Tutarsız açıklamaları, 24 saat dolmadan fikir değiştirmesi elbette bir devlet başkanına yakışacak türden değil. 'Yakışıp yakışmayacağına sen mi karar vereceksin?' diyorsanız 'Evet klavye delikanlılığımla ben karar vercem!!!'

Trump'ın sürekli fikir değiştirmesi, bi' dediğinin bi' dediğini tutmaması belki size çevrenizden birilerini hatırlatıyordur. Peki hatırladığınız o kişiler İkizler burcu muydu? Yanıtınız 'Evet' ise içeriğimize hoş geldiniz!! 14 Haziran doğumlu Trump'ın hangi burç olduğunu da tahmin etmeniz belki de hiç zor olmamıştır!! 👀

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Donald Trump'ın Türkiye kararsızlığı ve her gün fikir değiştirmesi...

Donald Trump'ın Türkiye kararsızlığı ve her gün fikir değiştirmesi...

Dünya siyasetinde hareketli günler yaşanıyor. Rusya-Ukrayna barışı için Türkiye’nin devreye girmesiyle barış görüşmeleri bugün (15 Mayıs Perşembe) Dolmabahçe’de gerçekleşecek. Rusya ve Ukrayna heyetleri İstanbul’da olacak. Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy, İstanbul’a gelişini Rusya Devlet Başkanı Putin’in gelmesine bağlamıştı. Ancak Putin İstanbul’a gelmeyeceğini açıkladı, Zelenskiy'nin uçağı ise Türkiye'ye indi. 

Türkiye, Rusya-Ukrayna kritik görüşmesine ev sahipliği yaparken ABD Başkanı Donald Trump yine kendi usülünde bu görüşmenin gündeminden eksik olmuyor.

Nedeni ise Trump’ın sürekli Türkiye’ye gelip gelmeme konusunda fikir değiştirmesi. Hafta boyunca “Türkiye’ye gelebilirim” ve “Türkiye’ye gelmeyeceğim” açıklaması yapan Trump’ın bu açıklamaları herkese “Yeter artık, bi karar ver be adam!!” dedirtecek cinsten. 

Trump'ın bu fikir değiştirmesinin altında yatan sebebi birazcık astrolojiye vurarak hangi burç olduğunu araştırdık... Çıkan sonuç hiçbirimizi şaşırtmayacak cinsten...

Donald Trump hangi burç?

Donald Trump, 14 Haziran 1946 yılında doğdu. '14 Haziran' yani o bir İkizler burcu! Astrolog değilim ama benim de İkizler burcu tanıdıklarım var! Kararsızlıkları, tutarsızlıkları, sürekli fikir değiştirmeleri 'İlallah' dedirtiyor. Trump’ın İkizler burcu olmasını normal karşılamamızın sebepleri için burcun özelliklerini hatırlayalım: İkizler burcu astrolojinin en değişken burcu olarak tanımlanıyor. Çok konuşmayı ve hızlı konuşmayı severler. Çabuk sıkılırlar. Hatta İkizler burcu tanıdıklarınız varsa “Daldan dala atlıyorsun” cümlesini sık kullanıyorsunuzdur.

İşte gördüğünüz gibi Trump, İkizler’in vücut bulmuş hali. Trump'ın sürekli fikir ve cevap değiştirmesine bakarsak karşımızda İkizler burcunu iliklerine kadar yaşayan biri var demek.... Trump'ın İkizler burcu olduğunu netleştirdik, bir de doğum haritası analizine göz atalım!

Trump’ın burcu İkizler, yükseleni Aslan, Ay burcu Yay…

Trump’ın burcu İkizler, yükseleni Aslan, Ay burcu Yay…

‘Astro Style’ isimli internet sitesinde Trump’ın doğum haritası analizine baktığımızda onun tarışmaları sevdiğini ve tartışmalardan geri kalmayacağını gösteriyor. İç benliğini, davranışları gösteren Ay Burcu’nun Yay’da olması onun doğuştan gelen öz güvenli birisi olduğunu anlatıyor. Trump, “Büyük oyunu seven, kolektif duyguyu okuma yeteceğine sahiptir” sözleriyle ifade ediliyor. Trump’ın yükselen burcunun Aslan’da olması da onun hiç de sakin biri olmadığını ve kaosu sevdiğini gösteriyor. Ateş elementinden olan Aslan, Yay ile birleşince ortaya öz güven patlaması ortaya çıkıyor. Trump’ın da öz güveninin zirvede olduğunu söylememize gerek yok tabii.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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İkizler 2 kişidir, ikizler burcuda iki kişiyi, iki kişide iki farklı kararı ifade eder... Usb belleğin 2 yüzü vardır, bir insan usb belleği bilgisayara tek s... Devamını Gör