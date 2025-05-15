Türkiye'ye Gelme Konusunda Sürekli Fikir Değiştiren Donald Trump’ın Burcunu Öğrenince “Normalmiş” Diyeceksiniz
ABD'nin ezber bozan; ağzından çıkan her cümlesiyle dünya gündemine oturan başkanı Donald Trump, son bir haftadır bi' 'Türkiye'ye geleceğim' bi' 'Türkiye'ye gelmeyeceğim' açıklaması yapıyor. Tutarsız açıklamaları, 24 saat dolmadan fikir değiştirmesi elbette bir devlet başkanına yakışacak türden değil. 'Yakışıp yakışmayacağına sen mi karar vereceksin?' diyorsanız 'Evet klavye delikanlılığımla ben karar vercem!!!'
Trump'ın sürekli fikir değiştirmesi, bi' dediğinin bi' dediğini tutmaması belki size çevrenizden birilerini hatırlatıyordur. Peki hatırladığınız o kişiler İkizler burcu muydu? Yanıtınız 'Evet' ise içeriğimize hoş geldiniz!! 14 Haziran doğumlu Trump'ın hangi burç olduğunu da tahmin etmeniz belki de hiç zor olmamıştır!! 👀
Donald Trump'ın Türkiye kararsızlığı ve her gün fikir değiştirmesi...
Donald Trump hangi burç?
Trump’ın burcu İkizler, yükseleni Aslan, Ay burcu Yay…
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İkizler 2 kişidir, ikizler burcuda iki kişiyi, iki kişide iki farklı kararı ifade eder... Usb belleğin 2 yüzü vardır, bir insan usb belleği bilgisayara tek s... Devamını Gör