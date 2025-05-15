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Dünyanın Gözü İstanbul’da: Rusya ile Ukrayna Barış Görüşmeleri Başladı

Dünyanın Gözü İstanbul’da: Rusya ile Ukrayna Barış Görüşmeleri Başladı

Rusya
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
15.05.2025 - 10:34

Rusya ile Ukrayna arasında yıllardır süren savaşta barış ihtimali doğdu. İki ülkenin heyeti bugün İstanbul Dolmabahçe’de görüşecek.

Hem Rusya’nın hem de Ukrayna’nın barış görüşmeleri yapacak heyetlerindeki isimler belli olurken, Putin ve Zelenski ise İstanbul’da olmayacak.

Orta Doğu turunda olan ABD Başkanı Donald Trump ise son açıklamasında “Cuma günü İstanbul’a gelebilirim” ifadelerini kullandı.

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Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul’da yapılacak barış görüşmesi başladı.

Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul’da yapılacak barış görüşmesi başladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 15 Mayıs Perşembe günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i İstanbul’da bekleyeceğini açıklasa da Rusya’nın açıkladığı heyette Putin yer almadı.

Rus basınında yer alan haberlere göre, Rus heyetine Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky liderlik edecek. Yine aynı şekilde, heyette Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Alexander Fomin de yer alacak. Rus heyetinde olacak diğer iki isim ise Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Galuzin Mikhail Yuryevich ve Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü Başkanı Igor Kostyukov olarak açıklandı.

Zelenski Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek.

Zelenski Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, savaşı bitirmek için Rusya tarafıyla her türlü müzakere yapmaya hazır olduklarını belirterek yarın Türkiye'de olacağını belirtti.

Trump: Cuma günü İstanbul’da olabilirim.

Trump: Cuma günü İstanbul’da olabilirim.

Orta Doğu turunda olan ABD Başkanı Donald Trum ise Katar’da yaptığı açıklamada yine İstanbul’u işaret etti.

Trump, 'Ukrayna-Rusya görüşmeleri için uygun olursa Cuma günü Türkiye'ye gideceğim' ifadelerini kullandı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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