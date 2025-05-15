Dünyanın Gözü İstanbul’da: Rusya ile Ukrayna Barış Görüşmeleri Başladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 15 Mayıs Perşembe günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i İstanbul’da bekleyeceğini açıklasa da Rusya’nın açıkladığı heyette Putin yer almadı.

Rus basınında yer alan haberlere göre, Rus heyetine Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky liderlik edecek. Yine aynı şekilde, heyette Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Alexander Fomin de yer alacak. Rus heyetinde olacak diğer iki isim ise Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Galuzin Mikhail Yuryevich ve Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü Başkanı Igor Kostyukov olarak açıklandı.