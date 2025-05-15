Dünyanın Gözü İstanbul’da: Rusya ile Ukrayna Barış Görüşmeleri Başladı
Rusya ile Ukrayna arasında yıllardır süren savaşta barış ihtimali doğdu. İki ülkenin heyeti bugün İstanbul Dolmabahçe’de görüşecek.
Hem Rusya’nın hem de Ukrayna’nın barış görüşmeleri yapacak heyetlerindeki isimler belli olurken, Putin ve Zelenski ise İstanbul’da olmayacak.
Orta Doğu turunda olan ABD Başkanı Donald Trump ise son açıklamasında “Cuma günü İstanbul’a gelebilirim” ifadelerini kullandı.
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Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul’da yapılacak barış görüşmesi başladı.
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Zelenski Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek.
Trump: Cuma günü İstanbul’da olabilirim.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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