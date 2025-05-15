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MEB’den Yeni Ders Kararı: 12. Sınıf Öğrencilerine ‘Özel’ Ders Geldi, Not Verilmeyecek!

MEB’den Yeni Ders Kararı: 12. Sınıf Öğrencilerine ‘Özel’ Ders Geldi, Not Verilmeyecek!

MEB
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
15.05.2025 - 08:11

Millî Eğitim Bakanlığı, 12. sınıf öğrencilerine yönelik akademik gelişimlerini ilerletme ve üniversiteye geçiş süreçlerini kuvvetlendirme hedefiyle 2025-2026 eğitim öğretim yılında 'Hedef Temelli Destek Eğitimi' isimli yeni bir dersin uygulanmasını başlatıyor. Bu ders, okul yönetimleri tarafından öğrencilerin tercihlerine göre haftada 3 ila 6 saat arasında düzenlenecek. Dersin içeriği ise, ilgili öğretim programlarına dayanarak zümre öğretmenleri tarafından belirlenecek.

İşte tüm detaylar...

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Milli Eğitim Bakanlığı, 12. sınıf öğrencilerine özel eğitim müfredatına “Hedef Temelli Destek Eğitimi” dersi ekliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, 12. sınıf öğrencilerine özel eğitim müfredatına “Hedef Temelli Destek Eğitimi” dersi ekliyor.

Türkiye Gazetesi’nden Mahmut Özay’ın haberine göre; 12. sınıflarda eğitim gören öğrencilerin akademik gelişimlerinin desteklenmesi ve üniversite hazırlık süreçlerinin güçlendirilmesi amacıyla gelecek yıldan itibaren “Hedef Temelli Destek Eğitimi” dersi verilecek. 

Okul idareleri tarafından öğrenci tercihlerine bağlı olarak planlanacak ders haftalık 3 ila 6 saat arasında seçilebilecek.

Dersin içeriğinde; Türk dili ve edebiyatı, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe, matematik, sosyoloji, psikoloji, mantık, birinci yabancı dil, çağdaş Türk ve dünya tarihi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile Türk kültür ve medeniyet tarihi gibi alan dersleri yer alacak. Her bir ders için haftalık en az 1, en fazla 3 saat ayrılabilecek. Dersin kapsamı ilgili öğretim programları esas alınarak zümre öğretmenleri tarafından hazırlanacak. Dersin sonunda öğrencilere herhangi bir not verilmeyecek.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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