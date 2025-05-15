MEB’den Yeni Ders Kararı: 12. Sınıf Öğrencilerine ‘Özel’ Ders Geldi, Not Verilmeyecek!
Millî Eğitim Bakanlığı, 12. sınıf öğrencilerine yönelik akademik gelişimlerini ilerletme ve üniversiteye geçiş süreçlerini kuvvetlendirme hedefiyle 2025-2026 eğitim öğretim yılında 'Hedef Temelli Destek Eğitimi' isimli yeni bir dersin uygulanmasını başlatıyor. Bu ders, okul yönetimleri tarafından öğrencilerin tercihlerine göre haftada 3 ila 6 saat arasında düzenlenecek. Dersin içeriği ise, ilgili öğretim programlarına dayanarak zümre öğretmenleri tarafından belirlenecek.
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Milli Eğitim Bakanlığı, 12. sınıf öğrencilerine özel eğitim müfredatına “Hedef Temelli Destek Eğitimi” dersi ekliyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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