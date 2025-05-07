Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim Sistemini ‘Yine’ Değiştiriyor! Zorunlu Lise Eğitiminde Değişiklik Geliyor
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), uzun süredir konuşulan 4 yıllık zorunlu lise eğitimi ile ilgili düzenleme yapılmasını gündemine aldı. Buna göre ders yoğunluğunun daha az olacağı esnek bir lise eğitimi üzerinde çalışıldığı, Bakanlığın önünde 3 model olduğu öğrenildi. 3+1 modeli, 2+2 modeli ve yaş modeli.
İşte Sabah’ta yer alan haberin detayları…
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Milli Eğitim Bakanlığı, uzun süredir tartışılan zorunlu lise eğitimini gündemine aldı.
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Verilen öneri ve görüşler doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı’nın gündeminde 3 model yer alıyor:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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