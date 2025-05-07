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Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim Sistemini ‘Yine’ Değiştiriyor! Zorunlu Lise Eğitiminde Değişiklik Geliyor

Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim Sistemini ‘Yine’ Değiştiriyor! Zorunlu Lise Eğitiminde Değişiklik Geliyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.05.2025 - 08:43

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), uzun süredir konuşulan 4 yıllık zorunlu lise eğitimi ile ilgili düzenleme yapılmasını gündemine aldı. Buna göre ders yoğunluğunun daha az olacağı esnek bir lise eğitimi üzerinde çalışıldığı, Bakanlığın önünde 3 model olduğu öğrenildi. 3+1 modeli, 2+2 modeli ve yaş modeli. 

İşte Sabah’ta yer alan haberin detayları…

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Milli Eğitim Bakanlığı, uzun süredir tartışılan zorunlu lise eğitimini gündemine aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı, uzun süredir tartışılan zorunlu lise eğitimini gündemine aldı.

Sabah'ta yer alan habere göre 4+4+4 şeklindeki 12 yıllık zorunlu eğitimin son 2 yılına, yani lise 3 ve 4'üncü sınıf zorunlu eğitime daha esnek bir model getirmek için çalışmalara başlandığı öğrenildi. Yapılacak değişikliklerle, eğitimi şekillendiren ve baskılayan merkezi sınavların etkisinin azaltılması hedefleniyor.

Verilen öneri ve görüşler doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı’nın gündeminde 3 model yer alıyor:

Verilen öneri ve görüşler doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı’nın gündeminde 3 model yer alıyor:

3+1 MODELİ: 

Lise eğitiminin '3+1' olması ve ilk 3 yılın zorunlu eğitim kapsamında, son 12'nci sınıfın ise üniversite sınavına hazırlık yılı olarak yapılandırılması, lise eğitiminin 3 yıla düşürülmesi ve bunun sonunda öğrencilere diploma verilmesi.

2+2 MODELİ: 

Bu modelde, 10'uncu sınıfı yani ilk 2 yılı bitiren öğrencilere lise diploması verilecek, akademik anlamda ilerlemek isteyenler lise eğitimine devam edecek ve 2 yıl daha eğitim alacak.

YAŞ MODELİ: 

Lise eğitiminde zorunlu eğitimini yaş temelli olarak yapılandırılması da öneriler arasında yer alıyor. Burada 16 yaşını bitirenlerin zorunlu eğitimden çıkarılması öneriliyor. Diğer bir öneri ise lise eğitiminin bütünüyle zorunluluktan çıkarılması.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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