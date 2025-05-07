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Mahkeme Kararını Verdi, Deniz Akkaya Davayı Kaybetti, Tazminat Ödeyecek

Mahkeme Kararını Verdi, Deniz Akkaya Davayı Kaybetti, Tazminat Ödeyecek

Deniz Akkaya
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.05.2025 - 08:27

Show Haber Genel Yayın Yönetmeni Rıdvan Bıyık, eski manken Deniz Akkaya’ya karşı açtığı davayı kazandı. Deniz Akkaya, mahkeme kararıyla 50 bin TL tazminat ödemeye mahkum edildi.

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Deniz Akkaya yine farklı bir konu ile gündem oldu.

Deniz Akkaya yine farklı bir konu ile gündem oldu.

Geçtiğimiz yıl mayıs ayında kızının velayeti gündemi ile akıllara kazınan Deniz Akkaya, kendisiyle röportaj yapmak için evine gelen muhabire sosyal medya hesabından sert tepki göstermişti.

Evinin balkonundan sokakta bekleyen muhabiri videoya çekip Twitter'da paylaşan Deniz Akkaya, “Sizin içinizden geçerim küçük dünyanızda benden böyle öc olamazsınız bildiklerimi anlatmıyorum anlatmaya başlarım” ifadelerini kullanmıştı.

Bu mesajda Show Haber Genel Yayın Yönetmeni Rıdvan Bıyık’a da hakaretler savurmuştu.

Bu mesajda Show Haber Genel Yayın Yönetmeni Rıdvan Bıyık’a da hakaretler savurmuştu.

Bunun üzerine de Genel Yayın Yönetmeni Rıdvan Bıyık, Deniz Akkaya hakkında tazminat davası açtı. Sonuçlanan dava ile birlikte Deniz Akkaya’nın, Rıdvan Bıyık’a 50 bin lira tazminat ödenmesine hükmedildi.

Deniz Akkaya'nın tazminat ödemesine sebep olan paylaşım:

Deniz Akkaya'nın tazminat ödemesine sebep olan paylaşım:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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