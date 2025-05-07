Mahkeme Kararını Verdi, Deniz Akkaya Davayı Kaybetti, Tazminat Ödeyecek
Show Haber Genel Yayın Yönetmeni Rıdvan Bıyık, eski manken Deniz Akkaya’ya karşı açtığı davayı kazandı. Deniz Akkaya, mahkeme kararıyla 50 bin TL tazminat ödemeye mahkum edildi.
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Deniz Akkaya yine farklı bir konu ile gündem oldu.
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Bu mesajda Show Haber Genel Yayın Yönetmeni Rıdvan Bıyık’a da hakaretler savurmuştu.
Deniz Akkaya'nın tazminat ödemesine sebep olan paylaşım:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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