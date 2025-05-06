Cemiyet Hayatının Sevilen İsimlerinden Pınar Eczacıbaşı Hayatını Kaybetti
Cemiyet hayatının zarif ismi, iş dünyasındaki başarıları ve topluma katkılarıyla hafızalara kazınan Pınar Eczacıbaşı, Şamdan Plus'ın haberine göre, 6 Mayıs 2025'te hayatını kaybetti.
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Türkiye’nin köklü ailelerinden Eczacıbaşı ailesinin saygın isimlerinden Pınar Eczacıbaşı, 6 Mayıs 2025’te hayatını kaybetti.
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Vedat ve Gülçin Eczacıbaşı’nın kızı olan Pınar Eczacıbaşı, Genç Yönetici ve İşadamları Derneği (GYİAD) başta olmak üzere birçok platformda yer alan Eczacıbaşı, Türkiye-Lüksemburg İş Konseyi’nin de kurucu başkanıydı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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