Bir Dönem Türkiye'nin En Zengin İş İnsanı Olan Mehmet Emin Karamehmet'in Gelininin Bağış Miktarı Gündem Oldu
Türkiye’nin en köklü ve varlıklı ailelerinden biri olan Karamehmet Ailesi, bu kez iş dünyasıyla değil, magazinle gündemde! Mehmet Emin Karamehmet’in gelini, cemiyet dünyasının zarif ismi Sedef Karamehmet, Hasan Can Kaya’nın popüler programına katılarak izleyenleri şaşırttı. Bağış miktarı ile dikkat çeken Sedef Karamehmet kısa sürede manşetlere yerleşti.
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Türkiye’nin en güçlü iş insanlarından Mehmet Emin Karamehmet’in gelini Sedef Karamehmet, bu kez şaşırtıcı bir şekilde ekranların sevilen programına konuk oldu.
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Hasan Can Kaya'nın sunduğu "Konuşanlar" programının son bölümü, sürpriz bir konuk ve yaşanan ilginç anlarla gündeme damga vurdu.
Hasan Can Kaya, bu durumu esprili bir dille ele alarak, "Gerçekten ayıp. 4 milyar dolara Turkcell’i sattın" şeklinde bir göndermede bulundu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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