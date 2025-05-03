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Bir Dönem Türkiye'nin En Zengin İş İnsanı Olan Mehmet Emin Karamehmet'in Gelininin Bağış Miktarı Gündem Oldu

Bir Dönem Türkiye'nin En Zengin İş İnsanı Olan Mehmet Emin Karamehmet'in Gelininin Bağış Miktarı Gündem Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
03.05.2025 - 13:54

Türkiye’nin en köklü ve varlıklı ailelerinden biri olan Karamehmet Ailesi, bu kez iş dünyasıyla değil, magazinle gündemde! Mehmet Emin Karamehmet’in gelini, cemiyet dünyasının zarif ismi Sedef KaramehmetHasan Can Kaya’nın popüler programına katılarak izleyenleri şaşırttı. Bağış miktarı ile dikkat çeken Sedef Karamehmet kısa sürede manşetlere yerleşti.

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Türkiye’nin en güçlü iş insanlarından Mehmet Emin Karamehmet’in gelini Sedef Karamehmet, bu kez şaşırtıcı bir şekilde ekranların sevilen programına konuk oldu.

Türkiye’nin en güçlü iş insanlarından Mehmet Emin Karamehmet’in gelini Sedef Karamehmet, bu kez şaşırtıcı bir şekilde ekranların sevilen programına konuk oldu.

Cemiyet hayatının en gözde ama bir o kadar da gözlerden uzak isimlerinden biri olan aile bir dönem ülkenin en zengin isimlerinden biriydi. 

Karamehmet ailesi, özellikle Mehmet Emin Karamehmet'in büyük iş başarılarıyla tanınıyor. 2000’li yıllarda 8 milyar dolarlık servetiyle Forbes listesinin en üst sıralarında yer alarak Türkiye’nin en zengin isimlerinden biri olmuştu. Ailenin adı, özellikle TurkcellShow TV ve Yapı Kredi Bankası gibi dev şirketlerin yönetimiyle gündeme gelmişti.Yıllar içinde yaşadığı finansal sorunlar ailenin ismini sıkça magazin manşetlerine taşıdı.

Hasan Can Kaya'nın sunduğu "Konuşanlar" programının son bölümü, sürpriz bir konuk ve yaşanan ilginç anlarla gündeme damga vurdu.

Hasan Can Kaya'nın sunduğu "Konuşanlar" programının son bölümü, sürpriz bir konuk ve yaşanan ilginç anlarla gündeme damga vurdu.

Türkiye'nin en köklü iş insanlarından Mehmet Emin Karamehmet’in gelini olan Sedef Karamehmet, bu kez Hasan Can Kaya’nın Konuşanlar programında boy gösterdi.

Hem varlığı hem de yaptığı bağışla geceye damgasını vuran isime programın bağış bölümünde Hasan Can Kaya, 'Bugün aramızda çok zenginler var' diyerek mikrofonu uzattı. Ancak Sedef Karamehmet'in yalnızca 5 bin TL bağışta bulunması, gündeme damga vurdu.

Hasan Can Kaya, bu durumu esprili bir dille ele alarak, "Gerçekten ayıp. 4 milyar dolara Turkcell’i sattın" şeklinde bir göndermede bulundu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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