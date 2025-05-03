Bir Dönem Türkiye'nin En Zengin İş İnsanı Olan Mehmet Emin Karamehmet'in Gelininin Bağış Miktarı Gündem Oldu

Cemiyet hayatının en gözde ama bir o kadar da gözlerden uzak isimlerinden biri olan aile bir dönem ülkenin en zengin isimlerinden biriydi.

Karamehmet ailesi, özellikle Mehmet Emin Karamehmet'in büyük iş başarılarıyla tanınıyor. 2000’li yıllarda 8 milyar dolarlık servetiyle Forbes listesinin en üst sıralarında yer alarak Türkiye’nin en zengin isimlerinden biri olmuştu. Ailenin adı, özellikle Turkcell, Show TV ve Yapı Kredi Bankası gibi dev şirketlerin yönetimiyle gündeme gelmişti.Yıllar içinde yaşadığı finansal sorunlar ailenin ismini sıkça magazin manşetlerine taşıdı.