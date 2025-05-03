İlk Bakışta Ayırt Etmek Mümkün Değil: Uzak Şehir'in Nare'si Sahra Şaş'tan Jennifer Lopez Benzetmesine Yorum!

Özellikle Alper Çankaya ile yakaladığı uyumla ve güzelliğiyle son dönemin en çok konuşulan oyuncularından biri olan Sahra Şaş, bu kez rolüyle değil, sosyal medyada dolaşan bir benzetmeyle gündeme geldi.

X'te sevenlerinin kendisini Jennifer Lopez'e benzetmesiyle gündem olan oyuncu Şahin’i canlandıran partneri Alper Çankaya ile hakkında çıkan aşk dedikodularıyla ilgili “İkimiz de bekarız ama aşk yok. Demek birlikte sahnelerimizde iyi performans sergiliyoruz, kimyamız tutmuş ve izleyiciler yakıştırıyor.” şeklinde konuşmuştu.