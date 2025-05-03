İlk Bakışta Ayırt Etmek Mümkün Değil: Uzak Şehir'in Nare'si Sahra Şaş'tan Jennifer Lopez Benzetmesine Yorum!
Uzak Şehir’in güzeller güzeli Nare’si Sahra Şaş, Jennifer Lopez benzetmeleriyle sosyal medyayı salladı. Genç oyuncudan iddialı ve özgüven dolu yanıt geldi!
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Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Uzak Şehir, izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor.
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Kadın, Bizim Hikaye, Zemheri ve Alev Alev gibi projelerdeki performansıyla zaten yıldızını parlatan Şaş, şimdi ise Nare karakteriyle ışıldıyor.
Jennifer Lopez'e olan benzerliğiyle konuşulan isim dünyaca ünlü yıldızı andırmasını da saçlarında yaptığı değişikliğe vurdu!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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