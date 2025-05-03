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İlk Bakışta Ayırt Etmek Mümkün Değil: Uzak Şehir'in Nare'si Sahra Şaş'tan Jennifer Lopez Benzetmesine Yorum!

İlk Bakışta Ayırt Etmek Mümkün Değil: Uzak Şehir'in Nare'si Sahra Şaş'tan Jennifer Lopez Benzetmesine Yorum!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
03.05.2025 - 12:57

Uzak Şehir’in güzeller güzeli Nare’si Sahra Şaş, Jennifer Lopez benzetmeleriyle sosyal medyayı salladı. Genç oyuncudan iddialı ve özgüven dolu yanıt geldi!

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Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Uzak Şehir, izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor.

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Uzak Şehir, izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor.

Her hafta reyting rekoru kıran dizinin oyuncuları ise merak uyandırmayı ve göz önünde olmayı sürdürüyor. 

Dizide Nare karakterini canlandıran Sahra Şaş da o isimlerden birisi. Ekranlara ilk çıktığı günden bu yana doğal güzelliği ve etkileyici oyunculuğuyla dikkat çeken Sahra Şaş, şimdi de Uzak Şehir dizisinin Nare’si olarak kalpleri fethediyor! Medyada çok fazla boy göstermemesi, onu daha da merak edilir kılarken; hayranları sosyal medyadaki pozlarını beğeni yağmuruna tutuyor.

Kadın, Bizim Hikaye, Zemheri ve Alev Alev gibi projelerdeki performansıyla zaten yıldızını parlatan Şaş, şimdi ise Nare karakteriyle ışıldıyor.

Kadın, Bizim Hikaye, Zemheri ve Alev Alev gibi projelerdeki performansıyla zaten yıldızını parlatan Şaş, şimdi ise Nare karakteriyle ışıldıyor.

Özellikle Alper Çankaya ile yakaladığı uyumla ve güzelliğiyle son dönemin en çok konuşulan oyuncularından biri olan Sahra Şaş, bu kez rolüyle değil, sosyal medyada dolaşan bir benzetmeyle gündeme geldi. 

X'te sevenlerinin kendisini Jennifer Lopez'e benzetmesiyle gündem olan oyuncu Şahin’i canlandıran partneri Alper Çankaya ile hakkında çıkan aşk dedikodularıyla ilgili “İkimiz de bekarız ama aşk yok. Demek birlikte sahnelerimizde iyi performans sergiliyoruz, kimyamız tutmuş ve izleyiciler yakıştırıyor.” şeklinde konuşmuştu.

Jennifer Lopez'e olan benzerliğiyle konuşulan isim dünyaca ünlü yıldızı andırmasını da saçlarında yaptığı değişikliğe vurdu!

Jennifer Lopez'e olan benzerliğiyle konuşulan isim dünyaca ünlü yıldızı andırmasını da saçlarında yaptığı değişikliğe vurdu!

Hakan Genceye röportaj veren Uzak Şehir'in Nare'si benzetmelerle ilgili 'Şimdiye kadar bir tek menajerim beni Jennifer Lopez'e benzetmişti. Saçlarımı bu renge boyadıktan sonra her yerde bu yorumu görüyorum. Yan yana fotoğrafları gördükçe ben de benzetmeye başladım. Sanırım insanların yakın hissettiği bir yüz oldum' ifadelerini kullandı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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