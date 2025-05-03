onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Yazı Erken Getirip Bikinili Paylaşımlara Başlayan Hadise'den Eski Sevgilisi Şenol Sönmez'e Olay Gönderme!

Yazı Erken Getirip Bikinili Paylaşımlara Başlayan Hadise'den Eski Sevgilisi Şenol Sönmez'e Olay Gönderme!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
03.05.2025 - 12:10

Sahnelerin vazgeçilmez ismi Hadise son dönemin en olaylı isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Seda Bakan'la arasındaki soğuk rüzgarlar, Esas Oğlan dizisinin yönetmeni Şenol Sönmez'le yaşadığı ayrılık derken Hadise kendisini mavi sulara attı bile. Soluğu Maldivler'de alan şarkıcının o paylaşımların altına düştüğü not ise gönderme olarak algılandı!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Aşkta bir türlü yüzü gülmeyen Hadise bildiğiniz gibi son olarak dizi sektörüne de adım atmış, fakat Esas Oğlan'ın düşük puanı birçok tartışmayı da beraberinde getirmişti.

Aşkta bir türlü yüzü gülmeyen Hadise bildiğiniz gibi son olarak dizi sektörüne de adım atmış, fakat Esas Oğlan'ın düşük puanı birçok tartışmayı da beraberinde getirmişti.

Uzun süredir arkadaşlık ettiği Seda Bakan'la Esas Oğlan dizisiyle birlikte ekran karşısına çıkan Hadise'nin adı yapımın yönetmeniyle aşk iddialarına karışmış, ikilinin birlikte çıktığı tatiller ve sosyal medya paylaşımları da bu haberleri doğrulamıştı.

Fakat geçtiğimiz haftalarda ikilinin birbirini takipten çıkması ayrılık iddialarını beraberinde getirmiş, Hadise de sahneden yaptığı açıklamayla aşkın bittiğini resmen kanıtlamıştı.

O anlardan da bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Ayrılığın esintileri gündemde kalmaya devam derken Hadise'nin bu sefer de dizideki rol arkadaşı ve biricik dostu Seda Bakan'la arası açıldı.

Ayrılığın esintileri gündemde kalmaya devam derken Hadise'nin bu sefer de dizideki rol arkadaşı ve biricik dostu Seda Bakan'la arası açıldı.

Son zamanlarda Hadise'nin kardeşi Derya Açıkgöz'ün Seda Bakan'ı takipten çıkması ikilinin küstüğü iddialarını kuvvetlendirmişti. Hadise'nin ikilinin birlikte yaptığı paylaşımları silmesinin ardından Hadise'nin kardeşi küslük iddialarını doğrulamıştı.

Detaylardan bahsettik:

Şimdilik bu konularla ilgili doğrudan açıklama yapmaktan geri duran Hadise ise yazı erkenden başlattı!

Şimdilik bu konularla ilgili doğrudan açıklama yapmaktan geri duran Hadise ise yazı erkenden başlattı!

Kendini Maldivler'e ve maviliklere bırakan, yaz sezonunu da erkenden açan isim her sene paylaştığı  'bronzlaşmış' pozlarını yine takipçileriyle buluşturdu!

Keyfinin yerinde olduğunu gösteren Hadise'nin paylaşımın altına düştüğü not ise ayrı olay oldu. 'Başkalarıyla aynı yoldan gitmediğin için sana kaybolmuş diyecekler. Bırak ne derlerse desinler. Onların senin oynamanı istediği rolü oynamak zorunda değilsin. Dünyada kendi oynayacağın rolü kendin yarat.' yazan Hadise yine dikkatleri üzerine çekti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın