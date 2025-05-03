Yazı Erken Getirip Bikinili Paylaşımlara Başlayan Hadise'den Eski Sevgilisi Şenol Sönmez'e Olay Gönderme!

Kendini Maldivler'e ve maviliklere bırakan, yaz sezonunu da erkenden açan isim her sene paylaştığı 'bronzlaşmış' pozlarını yine takipçileriyle buluşturdu!

Keyfinin yerinde olduğunu gösteren Hadise'nin paylaşımın altına düştüğü not ise ayrı olay oldu. 'Başkalarıyla aynı yoldan gitmediğin için sana kaybolmuş diyecekler. Bırak ne derlerse desinler. Onların senin oynamanı istediği rolü oynamak zorunda değilsin. Dünyada kendi oynayacağın rolü kendin yarat.' yazan Hadise yine dikkatleri üzerine çekti.