Yazı Erken Getirip Bikinili Paylaşımlara Başlayan Hadise'den Eski Sevgilisi Şenol Sönmez'e Olay Gönderme!
Sahnelerin vazgeçilmez ismi Hadise son dönemin en olaylı isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Seda Bakan'la arasındaki soğuk rüzgarlar, Esas Oğlan dizisinin yönetmeni Şenol Sönmez'le yaşadığı ayrılık derken Hadise kendisini mavi sulara attı bile. Soluğu Maldivler'de alan şarkıcının o paylaşımların altına düştüğü not ise gönderme olarak algılandı!
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Aşkta bir türlü yüzü gülmeyen Hadise bildiğiniz gibi son olarak dizi sektörüne de adım atmış, fakat Esas Oğlan'ın düşük puanı birçok tartışmayı da beraberinde getirmişti.
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Ayrılığın esintileri gündemde kalmaya devam derken Hadise'nin bu sefer de dizideki rol arkadaşı ve biricik dostu Seda Bakan'la arası açıldı.
Şimdilik bu konularla ilgili doğrudan açıklama yapmaktan geri duran Hadise ise yazı erkenden başlattı!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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