Beklenen Teklif Geldi mi? Hakan Sabancı'nın Hande Erçel'le Son Paylaşımı Evlilik Teklifi Sanıldı!
Hande Erçel ve Hakan Sabancı’dan gelen romantik kare evlilik iddialarını alevlendirdi! Sosyal medya “teklif geldi” yorumlarıyla çalkalanırken Arzu Sabancı da o kareleri beğendi. X kullanıcıları ikilinin bu karesini goygoy malzemesi yaptı!
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2023’ten bu yana gözlerden kaçmayan ilişkileriyle magazin gündemini meşgul eden Hakan Sabancı ve Hande Erçel hem lüks tatilleriyle hem de çıktıkları romantik tatillerle dikkatleri üzerine çekiyor.
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Son olarak muhabirlere konuşan Hakan Sabancı “Çok güzel giden bir beraberliğimiz var. İnsanlar sürekli bizim ilişkimizi konuşuyorlar, nedenini anlamıyorum.” şeklinde konuşmuştu.
Bu sözlerin ardından güzeller güzeli sevgilisiyle el ele oldukları kareyi sosyal medya hesabında paylaşan Hakan Sabancı bu romantik anlarla yine olay oldu.
Sosyetenin güçlü ismi Arzu Sabancı, daha önce Hande’yi gelin olarak istemediği yönündeki dedikodularla anılmıştı.
O paylaşımlar sonrası kullanıcılar Hakan Sabancı'nın Hande Erçel'e evlilik teklifi ettiğini sandı:
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Goygoyseverler ise trenden paylaşım yapan ikiliyi tiye aldı:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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