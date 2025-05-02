onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Beklenen Teklif Geldi mi? Hakan Sabancı'nın Hande Erçel'le Son Paylaşımı Evlilik Teklifi Sanıldı!

Beklenen Teklif Geldi mi? Hakan Sabancı'nın Hande Erçel'le Son Paylaşımı Evlilik Teklifi Sanıldı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
02.05.2025 - 21:57

Hande Erçel ve Hakan Sabancı’dan gelen romantik kare evlilik iddialarını alevlendirdi! Sosyal medya “teklif geldi” yorumlarıyla çalkalanırken Arzu Sabancı da o kareleri beğendi. X kullanıcıları ikilinin bu karesini goygoy malzemesi yaptı!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2023’ten bu yana gözlerden kaçmayan ilişkileriyle magazin gündemini meşgul eden Hakan Sabancı ve Hande Erçel hem lüks tatilleriyle hem de çıktıkları romantik tatillerle dikkatleri üzerine çekiyor.

2023’ten bu yana gözlerden kaçmayan ilişkileriyle magazin gündemini meşgul eden Hakan Sabancı ve Hande Erçel hem lüks tatilleriyle hem de çıktıkları romantik tatillerle dikkatleri üzerine çekiyor.

Sabancı ailesinin gelini olacağı konuşulan Hande Erçel'in Hakan Sabancı'yla birlikteliğinin ciddiye bindiği de her fırsatta gözler önüne seriliyor. 

Ancak bu aşkın önünde bir tek engel vardı: Arzu Sabancı! Geçmişte birçok kez Hande Erçel'i ailede istemediğinin sinyallerini veren Arzu Sabancı son zamanlarda oyuncunun paylaşımlarını beğenmeye başlamıştı.

Son olarak muhabirlere konuşan Hakan Sabancı “Çok güzel giden bir beraberliğimiz var. İnsanlar sürekli bizim ilişkimizi konuşuyorlar, nedenini anlamıyorum.” şeklinde konuşmuştu.

Son olarak muhabirlere konuşan Hakan Sabancı “Çok güzel giden bir beraberliğimiz var. İnsanlar sürekli bizim ilişkimizi konuşuyorlar, nedenini anlamıyorum.” şeklinde konuşmuştu.

Bir süre önce ayrılıklarıyla gündeme gelen ikili yine Hakan Sabancı'nın iddiaları yalanlamasıyla konuşulmuş, ardından da soluğu Maldivler'de geçirdikleri romantik tatilde almışlardı.

Bu sözlerin ardından güzeller güzeli sevgilisiyle el ele oldukları kareyi sosyal medya hesabında paylaşan Hakan Sabancı bu romantik anlarla yine olay oldu.

Bu sözlerin ardından güzeller güzeli sevgilisiyle el ele oldukları kareyi sosyal medya hesabında paylaşan Hakan Sabancı bu romantik anlarla yine olay oldu.

Birlikte resmen dünyayı gezmeye ant içen ikilinin bu paylaşımı beğeni toplarken, Roma'dan Paris'e trenle yolculuk yapan çiftin son pozu evlilik teklifi sanıldı!

Sosyetenin güçlü ismi Arzu Sabancı, daha önce Hande’yi gelin olarak istemediği yönündeki dedikodularla anılmıştı.

Sosyetenin güçlü ismi Arzu Sabancı, daha önce Hande’yi gelin olarak istemediği yönündeki dedikodularla anılmıştı.

Ancak geçtiğimiz saatlerde Arzu Sabancı'nın Hande Erçel ve Hakan Sabancı ile olan kareye bıraktığı beğeni, “onay çıktı” yorumlarına neden oldu! 

Sosyal medyada “Arzu Hanım sonunda pes etti” yorumları art arda gelirken, bu detay da çiftin evliliğe bir adım daha yaklaştığının sinyali olarak algılandı.

O paylaşımlar sonrası kullanıcılar Hakan Sabancı'nın Hande Erçel'e evlilik teklifi ettiğini sandı:

O paylaşımlar sonrası kullanıcılar Hakan Sabancı'nın Hande Erçel'e evlilik teklifi ettiğini sandı:
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Goygoyseverler ise trenden paylaşım yapan ikiliyi tiye aldı:

Goygoyseverler ise trenden paylaşım yapan ikiliyi tiye aldı:
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın