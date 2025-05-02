Beklenen Teklif Geldi mi? Hakan Sabancı'nın Hande Erçel'le Son Paylaşımı Evlilik Teklifi Sanıldı!

Ancak geçtiğimiz saatlerde Arzu Sabancı'nın Hande Erçel ve Hakan Sabancı ile olan kareye bıraktığı beğeni, “onay çıktı” yorumlarına neden oldu!

Sosyal medyada “Arzu Hanım sonunda pes etti” yorumları art arda gelirken, bu detay da çiftin evliliğe bir adım daha yaklaştığının sinyali olarak algılandı.