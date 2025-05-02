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Sevenlerini Şoke Etmişti: Restoran Çalışanını Azarladığı İddialarının Ardından Yalın'dan İlk Açıklama Geldi!

Sevenlerini Şoke Etmişti: Restoran Çalışanını Azarladığı İddialarının Ardından Yalın'dan İlk Açıklama Geldi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
02.05.2025 - 17:48

Bir restoran çalışanının Çimen Show isimli programda ünlü bir isim hakkında anlattığı olay ve azarlandığı iddiaları sosyal medyaya damga vururken o ismin Yalın olduğu iddia edilmişti. Konserleri ve şarkılarıyla günümüzün en popüler isimlerinden biri olan Yalın hakkındaki iddialar büyürken şarkıcı ilk defa açıklamada bulundu.

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Türk pop müziğinin romantik yüzlerinden biri olan Yalın 2004 senesinde çıkarttığı "Ellerine Sağlık" albümüyle kalpleri fethetti ve bir daha da gönüllerden düşmedi bildiğiniz gibi.

Türk pop müziğinin romantik yüzlerinden biri olan Yalın 2004 senesinde çıkarttığı "Ellerine Sağlık" albümüyle kalpleri fethetti ve bir daha da gönüllerden düşmedi bildiğiniz gibi.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Yalın, yıllar içinde gizemli aşk iddiaları, romantik sahneleri ve sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündem oldu. Özellikle konserlerinde yapılan evlilik teklifleri ile çiftlerin favorisi olan ismin biletleri neredeyse her konserinde yok satar oldu.

Daha önce büyük skandallarla ve olaylarla manşetlere yerleşmeyen isim hakkında ortaya atılan bir iddia ise ortalığı karıştırdı.

Daha önce büyük skandallarla ve olaylarla manşetlere yerleşmeyen isim hakkında ortaya atılan bir iddia ise ortalığı karıştırdı.

Bir restoran çalışanının katıldığı Çimen Show isimli programda ünlü bir isimle ilgili anlattığı hikaye gündem olmuş, kendisini azarlayan ismin Yalın olduğunu iddia eden çalışanın sözleri sevenlerini hayal kırıklığına uğratmıştı.

O anlardan ve iddialara gelen tepkilerden bu içeriğimizde bahsetmiştik:

İddiaların alıp başını gitmesinin ardından Yalın'dan olaya dair ilk açıklama geldi.

İddiaların alıp başını gitmesinin ardından Yalın'dan olaya dair ilk açıklama geldi.

'Sosyal medyada benimle ilgili paylaşılan hikaye tamamen gerçek dışıdır. Hayatım boyunca herkese karşı saygılı olmaya özen gösterdim. Eğer istemeden birini kırmışsam da hemen özür dilerim. Keşke sosyal medyada karşılaştığınız bilgileri paylaşmadan önce doğruluğunu sorgulasak ve kalp kırmasak...'

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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