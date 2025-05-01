Afra Saraçoğlu’na Büyük Şok! Askerden Dönen Mert Ramazan Demir’in İlk Hamlesi Ne Oldu?

Dizideki uyumları, kısa sürede gerçek hayata yansıdı ve ikili arasında bir aşk başladığı iddiaları gündeme geldi. Ancak çift, ilişkilerini uzun süre kamuoyundan gizlemeyi tercih etse de dizinin hayranları bu ikiliyi çok sevmişti.

Fakat ikili ilişkileri boyunca birçok kez ayrılık ve barışma haberleriyle gündeme geldi. Özellikle, Mert Ramazan Demir'in farklı kadınlarla anılması ve Afra Saraçoğlu'nun bu duruma tepkileri, çiftin ilişkisini sürekli olarak magazin gündeminde tuttu.