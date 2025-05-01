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Afra Saraçoğlu’na Büyük Şok! Askerden Dönen Mert Ramazan Demir’in İlk Hamlesi Ne Oldu?

Afra Saraçoğlu’na Büyük Şok! Askerden Dönen Mert Ramazan Demir’in İlk Hamlesi Ne Oldu?

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
01.05.2025 - 18:58 Son Güncelleme: 01.05.2025 - 19:11

'Yalı Çapkını' dizisinde başlayan set aşkları kısa sürede gerçek hayata taşınan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, uzun süredir magazin gündeminden düşmüyor. Ayrılık, barışma, kıskançlık krizleri ve ihanet iddialarıyla çalkantılı bir ilişki yaşayan ikili, dizinin finali sırasında yollarını ayırmıştı.

 Ancak bu aşkın yankıları bitmedi! Son olarak Mert Ramazan Demir’in askerlik dönüşü yaptığı ilk hamle ortalığı karıştırdı.

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Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yollarının, "Yalı Çapkını" dizisinin setinde kesişmesinin ardından ikilinin çalkantılı ilişkileri bir an olsun manşetlerden düşmemişti.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yollarının, "Yalı Çapkını" dizisinin setinde kesişmesinin ardından ikilinin çalkantılı ilişkileri bir an olsun manşetlerden düşmemişti.

Dizideki uyumları, kısa sürede gerçek hayata yansıdı ve ikili arasında bir aşk başladığı iddiaları gündeme geldi. Ancak çift, ilişkilerini uzun süre kamuoyundan gizlemeyi tercih etse de dizinin hayranları bu ikiliyi çok sevmişti. 

Fakat ikili ilişkileri boyunca birçok kez ayrılık ve barışma haberleriyle gündeme geldi. Özellikle, Mert Ramazan Demir'in farklı kadınlarla anılması ve Afra Saraçoğlu'nun bu duruma tepkileri, çiftin ilişkisini sürekli olarak magazin gündeminde tuttu.

Sosyal medyada birbirlerini takipten çıkmaları ve yeniden takip etmeleri, hayranları tarafından yakından takip edilirken ikilinin ayrılık iddiaları giderek artmıştı.

Sosyal medyada birbirlerini takipten çıkmaları ve yeniden takip etmeleri, hayranları tarafından yakından takip edilirken ikilinin ayrılık iddiaları giderek artmıştı.

Mert Ramazan Demir'in Afra Saraçoğlu'nun çevresindeki bir isimle anılması olayları daha da karıştırırken ikili ilişkilerinin ilk gününden bu yana olduğu gibi sessizliğini korumuştu.

​'Yalı Çapkını' dizisinin final çekimleri sırasında Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in ilişkisi oldukça çalkantılı bir dönemden geçiyordu. Afra Saraçoğlu'nun oyuncuyu affetmediği konuşulurken dizi 101. bölümü ile Star TV ekranlarına veda etti.

Ardından gündem Mert Ramazan Demir'in bedelli askerlik için Hatay'a gitmesiyle epey bir meşgul olmuştu.

Ardından gündem Mert Ramazan Demir'in bedelli askerlik için Hatay'a gitmesiyle epey bir meşgul olmuştu.

Bir ay süren bedelli askerlik sürecini geride bırakan ve görevini yerine getiren Mert Ramazan Demir'in yemin töreni dün gerçekleşti. Demir'in askerden döner dönmez Afra Saraçoğlu'nu engellediği iddia edildi. @Birkahvebingıybet isimli hesabın paylaşımına göre Mert Ramazan Demir'in sosyal medya hesabından Afra Saraçoğlu ile paylaştığı karelerdeki etiketlerin gittiğini fark eden kullanıcılar Mert Ramazan Demir'in asker dönüşü ilk hamlesiyle bir miktar şoka uğradı.

Sizce bu hamlenin nedeni ne olabilir? Yorumlarda buluşalım!

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Asker dönüşü Mert Ramazan Demir'den gelen ilk kareden de bu içeriğimizde bahsetmiştik:

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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