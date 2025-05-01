Afra Saraçoğlu’na Büyük Şok! Askerden Dönen Mert Ramazan Demir’in İlk Hamlesi Ne Oldu?
'Yalı Çapkını' dizisinde başlayan set aşkları kısa sürede gerçek hayata taşınan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, uzun süredir magazin gündeminden düşmüyor. Ayrılık, barışma, kıskançlık krizleri ve ihanet iddialarıyla çalkantılı bir ilişki yaşayan ikili, dizinin finali sırasında yollarını ayırmıştı.
Ancak bu aşkın yankıları bitmedi! Son olarak Mert Ramazan Demir’in askerlik dönüşü yaptığı ilk hamle ortalığı karıştırdı.
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Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yollarının, "Yalı Çapkını" dizisinin setinde kesişmesinin ardından ikilinin çalkantılı ilişkileri bir an olsun manşetlerden düşmemişti.
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Sosyal medyada birbirlerini takipten çıkmaları ve yeniden takip etmeleri, hayranları tarafından yakından takip edilirken ikilinin ayrılık iddiaları giderek artmıştı.
Ardından gündem Mert Ramazan Demir'in bedelli askerlik için Hatay'a gitmesiyle epey bir meşgul olmuştu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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