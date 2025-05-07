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Bakalım Zevki Nasılmış? Yapay Zeka Bir İnsan Olsaydı Mutlaka İzleyeceği Yaz Aşkı Temalı Filmler

Bakalım Zevki Nasılmış? Yapay Zeka Bir İnsan Olsaydı Mutlaka İzleyeceği Yaz Aşkı Temalı Filmler

Yapay Zeka
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
07.05.2025 - 08:01

Hayatın her alanında desteğini aldığımız, hatta kimi zaman dertleştiğimiz yapay zekaya izlemek için bir türlü karar veremediğimizde film önerisini de soruyoruz. Ancak bu kez onun bir insan gibi davranmasını istedik. ChatGPT'ye eğer bir insan olsaydı hangi yaz aşkı temalı filmleri mutlaka izleyeceğini sorduk.

Geçmişten günümüze değerlendirmede bulunan ChatGPT, birbirinden güzel filmleri seçti.

Gelin, listeye hep birlikte bakalım:

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1. Call Me By Your Name (2017)

1. Call Me By Your Name (2017)

André Aciman’ın romanından uyarlanan Call Me by Your Name (2017), 1980’lerin İtalya’sında geçen, bir yaz boyunca filizlenen tutkulu bir aşk hikâyesini anlatıyor. Yönetmen Luca Guadagnino’nun zarif dokunuşlarıyla Elio ve Oliver’ın ilişkisi hem büyüleyici hem de kalp burkan bir derinlik kazanıyor. Seyirciyi zamanın yavaş aktığı, duyguların ise yoğun yaşandığı bir dünyanın içine çeken film, kimlik, arzu ve geçicilik üzerine etkileyici bir anlatı sunuyor.

2. The Notebook (2004)

2. The Notebook (2004)

Nicholas Sparks’ın aynı adlı romanından uyarlanan, yıllara meydan okuyan bir aşk hikâyesi sunuyor. Farklı sosyal sınıflardan gelen Allie ve Noah’ın inişli çıkışlı ilişkisi, geçmişin ve hafızanın gölgesinde yeniden şekilleniyor. Hem romantik hem hüzünlü tonuyla izleyicinin kalbine dokunan film, aşkın zamanla sınanabileceğini ama unutulamayacağını hatırlatıyor.

3. Grease (1978)

3. Grease (1978)

1950’lerin enerjisini ve gençlik heyecanını müzikle harmanlayan, kültleşmiş bir lise romantizmi klasiği. Yaz aşkıyla başlayan Sandy ve Danny’nin hikâyesi, danslarla, renkli karakterlerle ve unutulmaz şarkılarla eğlenceli bir yolculuğa dönüşüyor. Dönemin isyankar ruhunu ve masumiyetini aynı anda yansıtan film, hâlâ keyifle izlenen bir nostalji şöleni sunuyor.

4. Dirty Dancing (1987)

4. Dirty Dancing (1987)

Dansın ve aşkın dönüştürücü gücünü anlatan, 80’ler sinemasının unutulmaz yapımlarından biri. Genç Baby’nin, yaz tatilinde tanıştığı karizmatik dans eğitmeni Johnny ile kurduğu bağ, hem duygusal hem de toplumsal sınırları sorgulatan bir hikâyeye dönüşüyor. “Kimse Baby’yi köşeye koyamaz” repliğiyle hafızalara kazınan film, müzikleri ve koreografileriyle izleyiciyi hâlâ ritmine kaptırmayı başarıyor.

5. 500 Days of Summer (2009)

5. 500 Days of Summer (2009)

Aşkı idealize eden Tom’un gözünden, bir ilişkinin inişli çıkışlı 500 gününe bakmamızı sağlayan sıradışı bir romantik dram. Summer ile yaşadığı bağın gerçekliğini, zamanın kırık dökük parçalarında ararken, film de bize aşkın her zaman karşılıklı olmadığını nazik ama sarsıcı bir dille anlatıyor. Alışılmış kalıpları yıkan yapısıyla romantik komedilere taze bir soluk getiren bu film, hem gerçekçi hem de duygusal bir deneyim sunuyor.

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6. A Walk to Remember (2002)

6. A Walk to Remember (2002)

Zıt kutuplardan gelen iki gencin, Landon ve Jamie’nin, hayatlarını değiştiren dokunaklı aşk hikâyesini anlatıyor. Nicholas Sparks uyarlaması olan film, gençlik yıllarına özgü saflığı, kaybı ve umudu aynı potada eritirken izleyiciyi duygusal bir yolculuğa çıkarıyor. Sevginin dönüştürücü gücüne inananlar için hâlâ kalplerde özel bir yere sahip olan bir yapım.

7. Before Sunrise (1995)

7. Before Sunrise (1995)

Viyana sokaklarında bir gece boyunca süren rastlantısal bir karşılaşmanın, derin ve samimi bir sohbete dönüşmesini konu alıyor. Jesse ve Celine’in zamanla yarışan bu kısa ama yoğun buluşması, aşkın anlık ama unutulmaz hâllerine dair etkileyici bir portre sunuyor. Richard Linklater’ın incelikli anlatımıyla film, diyalogla örülen bir yakınlık hikâyesi olarak hafızalarda yer ediyor.

8. The Last Song (2010)

8. The Last Song (2010)

Asi genç Ronnie’nin babasıyla geçirdiği bir yaz boyunca hem ailesiyle hem de kalbiyle yüzleşmesini anlatan duygusal bir hikâye. Nicholas Sparks imzalı bu uyarlama, kayıplar, ikinci şanslar ve ilk aşk temalarını yumuşak bir dille işlerken, karakterlerin içsel dönüşümüne odaklanıyor. Müzik ve doğa eşliğinde akan film, gençlik dramalarını sevenler için sıcak ve dokunaklı bir seyir vaat ediyor.

9. Moonrise Kingdom (2012)

9. Moonrise Kingdom (2012)

Wes Anderson’ın kendine has görsel dünyasında, iki genç ruhun kaçışıyla başlayan sıra dışı bir büyüme hikâyesi sunuyor. Sam ve Suzy’nin masalsı ama bir o kadar da gerçekçi macerası, yetişkinlerin karmaşası içinde saf ve cesur bir aşka dönüşüyor. Renk paleti, müzikleri ve karakterleriyle benzersiz bir atmosfer yaratan film, çocukluğun içtenliğini ve özgürlük arayışını incelikle işliyor.

10. Vicky Cristina Barcelona (2008)

10. Vicky Cristina Barcelona (2008)

İspanya’nın tutkulu atmosferinde aşkı, arzuyu ve kararsızlığı keşfe çıkan iki Amerikalı kadının hikâyesini anlatıyor. Woody Allen’ın anlatımıyla şekillenen film, Vicky’nin güvenli limanlarıyla Cristina’nın özgürlük arayışı arasında gidip gelirken, karizmatik bir ressam ve onun dengesiz eski eşi üzerinden ilişkilerin karmaşıklığını gözler önüne seriyor. Hem görsel hem duygusal anlamda sıcak ve baştan çıkarıcı bir deneyim sunan film, aşkın net çizgilerle tanımlanamayacağını ustalıkla ortaya koyuyor.

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11. Summer of ’42 (1971)

11. Summer of ’42 (1971)

1940’ların sonunda, genç bir çocuğun ilk aşkını ve büyümenin acı tatlı yönlerini keşfettiği bir yazı anlatıyor. Hermie’nin, evli bir kadına duyduğu masum ama derin sevgi, yaz boyunca yaşadığı duygusal karmaşıklığı ve kayıpları simgeliyor. Film, nostaljik bir atmosfer içinde, ilk aşkla ilgili hem güzel hem de hüzünlü anları yumuşak bir dille işleyerek izleyiciyi geçmişe doğru duygusal bir yolculuğa çıkarıyor.

12. Little Miss Sunshine (2006)

12. Little Miss Sunshine (2006)

Başarısızlıklarla dolu bir ailenin, küçük kızlarının güzellik yarışmasına katılmak için çıktıkları yolculukta birbirlerine daha yakınlaştığı bir hikâye sunuyor. Hem komik hem de dokunaklı olan bu film, sıradan ve sıradışı karakterlerin içsel mücadelelerini eğlenceli bir şekilde işlerken, aile bağlarının gücüne dikkat çekiyor. İzleyiciyi hem güldüren hem de düşündüren film, hayatta bazen en büyük başarıların, küçük anlarda ve en beklenmedik yerlerde bulunduğunu gösteriyor.

13. The Way Way Back (2013)

13. The Way Way Back (2013)

Yaz tatilinde bir aileyle birlikte küçük bir kasabaya giden 14 yaşındaki Duncan’ın, kendini bulma yolculuğunu anlatıyor. Sosyal açıdan uyumsuz bir çocuk olan Duncan, tatil boyunca bir su parkı çalışanı olan Owen ile kurduğu dostluk sayesinde hem güvenini kazanıyor hem de büyümenin zorluklarını aşmaya başlıyor. Film, gençliğin karmaşalarını, dostluğu ve aile içindeki gerilimleri samimi ve sıcak bir dille işleyerek izleyiciyi duygusal bir yolculuğa çıkarıyor.

14. Adventureland (2009)

14. Adventureland (2009)

1980'lerin sonlarında, yaz tatilini bir eğlence parkında çalışan genç James’in, büyüme ve aşk üzerine öğrendiği dersleri anlatan nostaljik bir drama. Kendi hayallerine ulaşmaya çalışan James, burada tanıştığı renkli karakterler ve karmaşık ilişkilerle, hem hayatını hem de kendini keşfetmeye başlar. Film, gençliğin masumiyetini ve hayatın zorluklarıyla yüzleşmenin getirdiği olgunlaşmayı, mizahi ve duygusal bir dille işlerken izleyiciyi geçmişe doğru bir yolculuğa çıkarıyor.

15. Mamma Mia! (2008)

15. Mamma Mia! (2008)

ABBA’nın ikonik şarkılarıyla bezeli, Yunan adasında geçen neşeli bir müzikal. Sophie, kim olduğunu keşfetmek için annesinin üç eski sevgilisinden birini babası olarak bulmayı hedeflerken, bu süreçte hem ailesiyle hem de hayatla yüzleşiyor. Renkli karakterler ve unutulmaz şarkılarla dolu film, sevgi, aile bağları ve hayatın getirdiği sürprizlerle dolu eğlenceli bir yolculuğa davet ediyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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