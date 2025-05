Bakalım Zevki Nasılmış? Yapay Zeka Bir İnsan Olsaydı Mutlaka İzleyeceği Yaz Aşkı Temalı Filmler

André Aciman’ın romanından uyarlanan Call Me by Your Name (2017), 1980’lerin İtalya’sında geçen, bir yaz boyunca filizlenen tutkulu bir aşk hikâyesini anlatıyor. Yönetmen Luca Guadagnino’nun zarif dokunuşlarıyla Elio ve Oliver’ın ilişkisi hem büyüleyici hem de kalp burkan bir derinlik kazanıyor. Seyirciyi zamanın yavaş aktığı, duyguların ise yoğun yaşandığı bir dünyanın içine çeken film, kimlik, arzu ve geçicilik üzerine etkileyici bir anlatı sunuyor.