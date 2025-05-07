Bakalım Zevki Nasılmış? Yapay Zeka Bir İnsan Olsaydı Mutlaka İzleyeceği Yaz Aşkı Temalı Filmler
Hayatın her alanında desteğini aldığımız, hatta kimi zaman dertleştiğimiz yapay zekaya izlemek için bir türlü karar veremediğimizde film önerisini de soruyoruz. Ancak bu kez onun bir insan gibi davranmasını istedik. ChatGPT'ye eğer bir insan olsaydı hangi yaz aşkı temalı filmleri mutlaka izleyeceğini sorduk.
Geçmişten günümüze değerlendirmede bulunan ChatGPT, birbirinden güzel filmleri seçti.
Gelin, listeye hep birlikte bakalım:
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1. Call Me By Your Name (2017)
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2. The Notebook (2004)
3. Grease (1978)
4. Dirty Dancing (1987)
5. 500 Days of Summer (2009)
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6. A Walk to Remember (2002)
7. Before Sunrise (1995)
8. The Last Song (2010)
9. Moonrise Kingdom (2012)
10. Vicky Cristina Barcelona (2008)
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11. Summer of ’42 (1971)
12. Little Miss Sunshine (2006)
13. The Way Way Back (2013)
14. Adventureland (2009)
15. Mamma Mia! (2008)
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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