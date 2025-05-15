Dün Tahliye Edilen Arif Kocabıyık Yeniden Gözaltına Alındı
Sokak röportajları ile tanınan Arif Kocabıyık, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı’na hakaret suçundan tutuklanmış, 7 günlük tutukluluktan sonra da dün tahliye edilmişti. Arif Kocabıyık’ın avukatı Ömer Furkan Dağ, Kocabıyık’ın bugün yeniden gözaltına alındığını duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
7 gün tutuklu kalan Arif Kocabıyık dün tahliye edilmişti, bugün yeniden gözaltına alındı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Avukatı sosyal medya hesabından duyurdu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın