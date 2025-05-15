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Dün Tahliye Edilen Arif Kocabıyık Yeniden Gözaltına Alındı

Dün Tahliye Edilen Arif Kocabıyık Yeniden Gözaltına Alındı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
15.05.2025 - 09:29 Son Güncelleme: 15.05.2025 - 09:46

Sokak röportajları ile tanınan Arif Kocabıyık, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı’na hakaret suçundan tutuklanmış, 7 günlük tutukluluktan sonra da dün tahliye edilmişti. Arif Kocabıyık’ın avukatı Ömer Furkan Dağ, Kocabıyık’ın bugün yeniden gözaltına alındığını duyurdu.

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7 gün tutuklu kalan Arif Kocabıyık dün tahliye edilmişti, bugün yeniden gözaltına alındı.

7 gün tutuklu kalan Arif Kocabıyık dün tahliye edilmişti, bugün yeniden gözaltına alındı.

İlave TV' hesabının yöneticisi Arif Kocabıyık, Z Dayı isimli YouTube kanalında yayınlanan sokak röportajında konuşurken kendisine 'Düne kadar buralarda soytarılık yapıyordun, neredeyse milletvekili oluyordun' diyen vatandaşa, 'Soytarı senin gibilerine denir, saraydakine denir, saraydakileri mutlu edene denir' demişti.

Arif Kocabıyık söz konusu video sonrasında gözaltına alındı, daha sonra da Cumhurbaşkanı’na hakaretten tutuklandı. 7 günlük tutukluluk sonrasında dün tahliye olan Kocabıyık bugün yeniden gözaltına alındı.

Avukatı sosyal medya hesabından duyurdu.

Avukatı sosyal medya hesabından duyurdu.

Arif Kocabıyık’ın gözaltına alındığını duyuran avukat Ömer Furkan Dağ şu ifadeleri kullandı: 

“Arif Kocabıyık yeniden gözaltına alındı. Savcı, bir ay önce Arif’in ifadesini aldırıp emniyetten serbest bıraktırdığı iki dosyayı gerekçe göstererek KESİN nitelikteki tahliye kararına itiraz etti. Tahliye kararı veren mahkeme itirazı reddetti. Bunun üzerine Savcı kendisi gözaltı kararı aldı.

Yani tutuklatana kadar HUKUKU AYAKLAR ALTINA ALMAYA DEVAM!”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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