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Suudi Arabistan'dan Big Mac Bağımlısı Donald Trump'a McDonald’s Sürprizi

Suudi Arabistan'dan Big Mac Bağımlısı Donald Trump'a McDonald’s Sürprizi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
14.05.2025 - 17:17

ABD Başkanı Donald Trump bir fast food bağımlısı. Özellik McDonald’s tutkusuyla bilinen Trump’ın Beyaz Saray’daki aşçılarının iddiasına göre Big Mac yemeden geçirmediği bir gün yok. Hal böyle olunca da Suudi Arabistan'a ziyarette bulunan Trump'a McDonald's sürprizi yapıldı. Suudi Arabistan Kraliyet Sarayı'nın bahçesine mobil McDonald's kuruldu. 

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Beyaz Saray’ın iddiasına göre Donald Trump, Big Mac bağımlısı.

Beyaz Saray’ın iddiasına göre Donald Trump, Big Mac bağımlısı.

Trump tarafından söylenmiş kesin bir cümle yok ama kameralar onu sık sık McDonald’s hamburgerleri yerken çekiyor. Beyaz Saray aşçıları Trump’ın bir günde iki Big Mac, çikolatalı milkshake yiyip içtiğini söylüyor. Bir başka iddiaya göre ise Trump’ın bir günde yedikleri sızdırılmıştı.

Genellikle kahvaltı yapmayan Trump çok aç olursa ‘Bacon’ ve yumurta tercih ediyor. Çoğunluklu öğle yemeklerini de atlayan Trump bu öğününde köfteli sandviç tercih edebiliyor. 

Akşamları 2 Big Mac hamburger yiyen Trump, yanında çikolata milkshake tercih ediyor. 

İçecek olarak ise çoğunlukla kola içen Trump buzlu içecekleri favorisi olarak gösteriyor.

Suudi Arabistan'da Trump için mobil McDonald's kuruldu.

Suudi Arabistan'da Trump için mobil McDonald's kuruldu.

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'a dört günlük ziyaret gerçekleştirdi. Suudi Arabistan'dan ise en sevdiği yemek hamburger olan Trump'a bir sürpriz vardı. 

Beyaz Saray’ın oval ofisinde, özel uçağında konuklarıyla sık sık hamburger yediği görüntüler servis edilen Trump’ın McDonald’s tutkusu Suudi Arabistan tarafından es geçilmedi. 

Trump için Suudi Arabistan Kraliyet Bahçesi’ne mobil McDonald’s kuruldu. O görüntüler kameralara yansıdı. New York Post’ta yer alan habere göre ise ABD’li bir yetkili Trump için mobil McDonald’s kurulduğunu doğruladı.

Mobil McDonald's böyle görüntülendi:

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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