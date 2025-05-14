Suudi Arabistan'dan Big Mac Bağımlısı Donald Trump'a McDonald’s Sürprizi

Trump tarafından söylenmiş kesin bir cümle yok ama kameralar onu sık sık McDonald’s hamburgerleri yerken çekiyor. Beyaz Saray aşçıları Trump’ın bir günde iki Big Mac, çikolatalı milkshake yiyip içtiğini söylüyor. Bir başka iddiaya göre ise Trump’ın bir günde yedikleri sızdırılmıştı.

Genellikle kahvaltı yapmayan Trump çok aç olursa ‘Bacon’ ve yumurta tercih ediyor. Çoğunluklu öğle yemeklerini de atlayan Trump bu öğününde köfteli sandviç tercih edebiliyor.

Akşamları 2 Big Mac hamburger yiyen Trump, yanında çikolata milkshake tercih ediyor.

İçecek olarak ise çoğunlukla kola içen Trump buzlu içecekleri favorisi olarak gösteriyor.