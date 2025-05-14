Suudi Arabistan'dan Big Mac Bağımlısı Donald Trump'a McDonald’s Sürprizi
ABD Başkanı Donald Trump bir fast food bağımlısı. Özellik McDonald’s tutkusuyla bilinen Trump’ın Beyaz Saray’daki aşçılarının iddiasına göre Big Mac yemeden geçirmediği bir gün yok. Hal böyle olunca da Suudi Arabistan'a ziyarette bulunan Trump'a McDonald's sürprizi yapıldı. Suudi Arabistan Kraliyet Sarayı'nın bahçesine mobil McDonald's kuruldu.
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Beyaz Saray’ın iddiasına göre Donald Trump, Big Mac bağımlısı.
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Suudi Arabistan'da Trump için mobil McDonald's kuruldu.
Mobil McDonald's böyle görüntülendi:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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