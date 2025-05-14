Ödevi Yapay Zeka Hazırlıyor: ChatGPT'ye En Çok Sorulan Ödev Konuları
Bir zamanlar gazete kuponlarıyla aldığımız ve evimizin kütüphanesini süsleyen kırmızı ve lacivert kaplı Ana Britannica ansiklopedilerini hatırlıyor musunuz? Zamanın internetiydi... Tarihten sağlığa kadar merak ettiğimiz her konuyu; dünyada önde gelen her kişiyi bulduğumuz o ansikopledilerin yerini şimdi ChatGPT aldı. ChatGPT kendisine en çok sorulan konulardan birisinin ödevler olduğunu dile getirdi. İşte ChatGPT'ye en çok sorulan ödev konuları.
Uzmanlara göre yapay zekanın IQ seviyesi 1600'lere kadar ulaşabilir.
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Türkiye’de ChatGPT’ye en çok sorulan ödev konuları:
Yapay zekaya öğrencilerden en çok gelen 'acil yardım istekleri' ise ChatGPT tarafından şöyle sıralandı:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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