Ödevi Yapay Zeka Hazırlıyor: ChatGPT'ye En Çok Sorulan Ödev Konuları

Milenyum çağının çocukları için belki kitap karıştırmak tarih olacak. 'Kitap karıştırmak tarih olmaz ya' dediğinizi duyar gibiyim. Bir zamanlar her sorunun yanıtını bulduğumuz ansiklopedilerin artık tarihi eser niteliğinde olacağını hiç düşünür müydünüz? Artık her şey dijitale taşındı. Uzmanlara göre yapay zekanın şu anki IQ’su 155. Ancak bu hızla devam ederse yapay zekanın IQ’sunun 1600’lere kadar yükseleceği tahmin ediliyor.

Öğrencilerin son dönemde en çok yardım aldığı platformlardan biri de ChatGPT. Ödevler yapay zekaya en çok sorulan konulardan biri.