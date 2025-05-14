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Ödevi Yapay Zeka Hazırlıyor: ChatGPT'ye En Çok Sorulan Ödev Konuları

Ödevi Yapay Zeka Hazırlıyor: ChatGPT'ye En Çok Sorulan Ödev Konuları

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
14.05.2025 - 14:45

Bir zamanlar gazete kuponlarıyla aldığımız ve evimizin kütüphanesini süsleyen kırmızı ve lacivert kaplı Ana Britannica ansiklopedilerini hatırlıyor musunuz? Zamanın internetiydi... Tarihten sağlığa kadar merak ettiğimiz her konuyu; dünyada önde gelen her kişiyi bulduğumuz o ansikopledilerin yerini şimdi ChatGPT aldı. ChatGPT kendisine en çok sorulan konulardan birisinin ödevler olduğunu dile getirdi. İşte ChatGPT'ye en çok sorulan ödev konuları.

Uzmanlara göre yapay zekanın IQ seviyesi 1600'lere kadar ulaşabilir.

Uzmanlara göre yapay zekanın IQ seviyesi 1600'lere kadar ulaşabilir.

Milenyum çağının çocukları için belki kitap karıştırmak tarih olacak. 'Kitap karıştırmak tarih olmaz ya' dediğinizi duyar gibiyim. Bir zamanlar her sorunun yanıtını bulduğumuz ansiklopedilerin artık tarihi eser niteliğinde olacağını hiç düşünür müydünüz? Artık her şey dijitale taşındı. Uzmanlara göre yapay zekanın şu anki IQ’su 155. Ancak bu hızla devam ederse yapay zekanın IQ’sunun 1600’lere kadar yükseleceği tahmin ediliyor.

Öğrencilerin son dönemde en çok yardım aldığı platformlardan biri de ChatGPT. Ödevler yapay zekaya en çok sorulan konulardan biri.

Türkiye’de ChatGPT’ye en çok sorulan ödev konuları:

Türkiye’de ChatGPT’ye en çok sorulan ödev konuları:

Kompozisyon ödevleri bu konuların başını çekiyor. Özellikle ilkokul ve ortaokul öğrencileri komposizyon ödevleriyle ilgili ChatGPT'den yardım alıyor:

  • Atatürk’ün hayatı ve inkılapları

  • Cumhuriyet nedir? Cumhuriyetin önemi

  • Doğa sevgisiyle ilgili kompozisyon

  • Kitap okumanın faydaları

  • “Teknoloji yararlı mı zararlı mı?” tartışma yazısı

  • “Hayalimdeki meslek” temalı metinler

Tarih ve Sosyal Bilimler konulu ödevler:

  • Kurtuluş Savaşı ve önemli cepheleri

  • Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ve yükselme dönemi

  • Lozan ve Sevr Antlaşması farkları

  • Türk-İslam devletlerinde kültür ve medeniyet

  • İslamiyet’in yayılışı ve 4 Halife dönemi

Fen Bilimleri ve Biyoloji Ödevleri

  • Fotosentez nedir?

  • Güneş sistemindeki gezegenler

  • İnsan vücudu ve organ sistemleri

  • Küresel ısınma nedir, sonuçları nelerdir?

  • Doğal afetler ve korunma yolları

Felsefe / Psikoloji / Sosyoloji Ödevleri

  • 'İnsan nedir?' sorusu üzerine deneme

  • Toplum sözleşmesi teorileri: Hobbes, Locke, Rousseau

  • Bilinçaltı ve Freud’un kuramı

  • Modern toplumda yabancılaşma

  • Aristoteles’te mutluluk ve erdem

Üniversite Düzeyinde Tez veya Araştırma Başlıkları

  • Yapay zekâ etiği

  • Dijital medya okuryazarlığı

  • Yeni medya ve siyasal katılım ilişkisi

  • Türkiye’de toplumsal cinsiyet rolleri

  • Psikolojik dayanıklılık ve travma sonrası büyüme

Yapay zekaya öğrencilerden en çok gelen 'acil yardım istekleri' ise ChatGPT tarafından şöyle sıralandı:

Yapay zekaya öğrencilerden en çok gelen 'acil yardım istekleri' ise ChatGPT tarafından şöyle sıralandı:

  • Sunum için 5 dakikalık konuşma hazırlar mısın?

  • Bu konuda tez önerisi verebilir misin?

  • Ödevim özgün mü, intihal var mı?

  • Bu paragrafı daha akademik hale getirir misin?

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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