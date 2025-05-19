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Şezlong Fiyatlarını Fazla Bulunca Eşyalarını Kuma Koyan Turist Dövüldü

Şezlong Fiyatlarını Fazla Bulunca Eşyalarını Kuma Koyan Turist Dövüldü

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
19.05.2025 - 16:47

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir turist ve sahil işletmecileri arasında şezlong kavgası çıktı. İddiaya göre şezlong fiyatlarını fazla bulan bir turist eşyalarını kuma gömüp denize girmek istedi. Ancak bunu kabul etmeyen işletme çalışanları turisti darbetti. İşletme mühürlendi. 

Öte yandan işletme sahipleri yaptıkları açıklamada turistin alkollü olduğunu ve diğer müşterilere şezlong fırlattığını ileri sürdü.

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Şezlong fiyatını pahalı bulan turist darbedildi.

Şezlong fiyatını pahalı bulan turist darbedildi.

Söz konusu olay 16 Mayıs’ta Damlataş Plajı’nda bir işletmede meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu bir kişi şezlong kiralamak istedi ancak fiyatları pahalı buldu. Şezlong kiralamadan vazgeçen turist eşyalarını kuma koyup denize girmek istedi. Ancak işletme çalışanları turisti başka bir yere gitmesi konusunda uyararak eşyalarını kuma koymasına izin verdi. Turist ve işletme çalışanları arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Turistin işletme çalışanları tarafından darbedildiği anlar kameralara yansıdı.

Yaşanan olayın ardından işletme mühürlendi.

Yaşanan olayın ardından işletme mühürlendi.

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, söz konusu işletmenin mühürlendiğini açıkladı. Ürkmezer, “Adı geçen işletme olayın olduğu aynı gün zabıta ekiplerince mühürlenmiştir ve halen de mühürlüdür. Türkiye'de turizmin ilk başladığı kentlerden olan Alanya'mızda hem kentimizin hem de ülkemizin misafirperverlik anlayışına aykırı yaklaşımlara müsamaha gösterilmeyecektir' dedi.

Olayın ardından işletme sahibi konuyla ilgili bir açıklama yaptı. İşletme sahibi Serhan Koçaroğlu, darp raporu aldığını kaydetti. Koçaroğlu, turistin saldırısına uğradığını ifade ederek, 'Alkolün etkisinde olan bir Rus turist, sahilimizde locada oturan Türk müşterimize şezlong fırlattı. Müdahale etmek üzere yanlarına gittiğimde ise söz konusu turistin fiziki saldırısına uğradım' ifadelerini kullandı. 

Ortaya çıkan görüntülere dair de bir açıklama yapan Koçaroğlu, 'Benim darbedildiğimi gören bazı vatandaşlar ve sahildeki Türk müşterilerimizin tepki göstermesiyle yaşanan arbede kayıt altına alınmış. Olayın başlangıcına dair herhangi bir görüntü yok. Ayrıca sahil alanında güvenlik kamerası bulundurmak da yasal olarak mümkün değil' diye konuştu.

O anlar kameralara böyle yansıdı 👇

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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