Şezlong Fiyatlarını Fazla Bulunca Eşyalarını Kuma Koyan Turist Dövüldü

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, söz konusu işletmenin mühürlendiğini açıkladı. Ürkmezer, “Adı geçen işletme olayın olduğu aynı gün zabıta ekiplerince mühürlenmiştir ve halen de mühürlüdür. Türkiye'de turizmin ilk başladığı kentlerden olan Alanya'mızda hem kentimizin hem de ülkemizin misafirperverlik anlayışına aykırı yaklaşımlara müsamaha gösterilmeyecektir' dedi.

Olayın ardından işletme sahibi konuyla ilgili bir açıklama yaptı. İşletme sahibi Serhan Koçaroğlu, darp raporu aldığını kaydetti. Koçaroğlu, turistin saldırısına uğradığını ifade ederek, 'Alkolün etkisinde olan bir Rus turist, sahilimizde locada oturan Türk müşterimize şezlong fırlattı. Müdahale etmek üzere yanlarına gittiğimde ise söz konusu turistin fiziki saldırısına uğradım' ifadelerini kullandı.

Ortaya çıkan görüntülere dair de bir açıklama yapan Koçaroğlu, 'Benim darbedildiğimi gören bazı vatandaşlar ve sahildeki Türk müşterilerimizin tepki göstermesiyle yaşanan arbede kayıt altına alınmış. Olayın başlangıcına dair herhangi bir görüntü yok. Ayrıca sahil alanında güvenlik kamerası bulundurmak da yasal olarak mümkün değil' diye konuştu.