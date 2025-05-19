Şezlong Fiyatlarını Fazla Bulunca Eşyalarını Kuma Koyan Turist Dövüldü
Antalya’nın Alanya ilçesinde bir turist ve sahil işletmecileri arasında şezlong kavgası çıktı. İddiaya göre şezlong fiyatlarını fazla bulan bir turist eşyalarını kuma gömüp denize girmek istedi. Ancak bunu kabul etmeyen işletme çalışanları turisti darbetti. İşletme mühürlendi.
Öte yandan işletme sahipleri yaptıkları açıklamada turistin alkollü olduğunu ve diğer müşterilere şezlong fırlattığını ileri sürdü.
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Şezlong fiyatını pahalı bulan turist darbedildi.
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Yaşanan olayın ardından işletme mühürlendi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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