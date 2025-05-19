Mehteran Birliği New York Times Meydanı’nda 60 Kişilik Kadrosuyla Konser Verdi
New York’un meşhur lokasyonu Times Meydanı’nda Mehteran Birliği konser gerçekleştirdi. Geleneksel Türk Günü Yürüyüşü ve Festivali için Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği Türkiye’den New York’a yola çıktı ve 60 kişilik kadrosuyla bir konser verdi. Mehter Marşları Times Meydanı’nda yankılandı. O anlardan kesitler sosyal medyada gündeme geldi.
Kaynak: TRT Haber
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Hem Türk hem de yabancı izleyiciler gösteriyle rağbet gösterdi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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