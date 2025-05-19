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Mehteran Birliği New York Times Meydanı’nda 60 Kişilik Kadrosuyla Konser Verdi

Mehteran Birliği New York Times Meydanı’nda 60 Kişilik Kadrosuyla Konser Verdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
19.05.2025 - 15:22

New York’un meşhur lokasyonu Times Meydanı’nda Mehteran Birliği konser gerçekleştirdi. Geleneksel Türk Günü Yürüyüşü ve Festivali için Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği Türkiye’den New York’a yola çıktı ve 60 kişilik kadrosuyla bir konser verdi. Mehter Marşları Times Meydanı’nda yankılandı. O anlardan kesitler sosyal medyada gündeme geldi.

Kaynak: TRT Haber

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İşte o anlar 👇

Hem Türk hem de yabancı izleyiciler gösteriyle rağbet gösterdi.

Hem Türk hem de yabancı izleyiciler gösteriyle rağbet gösterdi.

Times Meydanı’nın etkileyici görüntüsü, Mehteran Birliği’nin konseriyle bir araya gelince ortaya çıkan görüntüler beğenileri topladı.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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