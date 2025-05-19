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Kapadokya’da 19 Mayıs’a Özel Bütün Balonlar Türk Bayrakları ve Atatürk Fotoğraflarıyla Süslendi!

Kapadokya’da 19 Mayıs’a Özel Bütün Balonlar Türk Bayrakları ve Atatürk Fotoğraflarıyla Süslendi!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
19.05.2025 - 11:21

Bugün 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı. Atamızdan armağan değerli günümüz kutlu olsun! 

Turizmin popüler lokasyonu Kapadokya’da da 19 Mayıs’a özel hazırlıklar yapıldı. Tüm balonlar Atatürk’ün fotoğrafları ve Türk Bayrağı ile süslendikten sonra havalandı. Gökyüzünde adeta görsel şölen vardı. Balonların yarattığı manzaraya ek olarak Atatürk fotoğrafları ve Türk Bayrakları da göz kamaştırdı!

Kaynak: TRT Haber

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İşte o anlar 👇

Atatürk’ün gençlere armağan ettiği 19 Mayıs ülkenin dört bir yanında kutlanmaya devam ediyor.

Atatürk’ün gençlere armağan ettiği 19 Mayıs ülkenin dört bir yanında kutlanmaya devam ediyor.

Ortaokullar, liseler hazırladıkları gösterilerle 19 Mayıs’ı kutluyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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