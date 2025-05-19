Kapadokya’da 19 Mayıs’a Özel Bütün Balonlar Türk Bayrakları ve Atatürk Fotoğraflarıyla Süslendi!
Bugün 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı. Atamızdan armağan değerli günümüz kutlu olsun!
Turizmin popüler lokasyonu Kapadokya’da da 19 Mayıs’a özel hazırlıklar yapıldı. Tüm balonlar Atatürk’ün fotoğrafları ve Türk Bayrağı ile süslendikten sonra havalandı. Gökyüzünde adeta görsel şölen vardı. Balonların yarattığı manzaraya ek olarak Atatürk fotoğrafları ve Türk Bayrakları da göz kamaştırdı!
Kaynak: TRT Haber
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Atatürk’ün gençlere armağan ettiği 19 Mayıs ülkenin dört bir yanında kutlanmaya devam ediyor.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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