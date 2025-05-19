Kapadokya’da 19 Mayıs’a Özel Bütün Balonlar Türk Bayrakları ve Atatürk Fotoğraflarıyla Süslendi!

Bugün 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı. Atamızdan armağan değerli günümüz kutlu olsun!

Turizmin popüler lokasyonu Kapadokya’da da 19 Mayıs’a özel hazırlıklar yapıldı. Tüm balonlar Atatürk’ün fotoğrafları ve Türk Bayrağı ile süslendikten sonra havalandı. Gökyüzünde adeta görsel şölen vardı. Balonların yarattığı manzaraya ek olarak Atatürk fotoğrafları ve Türk Bayrakları da göz kamaştırdı!

Kaynak: TRT Haber