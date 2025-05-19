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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın Oğlunun 20 Milyon TL’lik Ferrari Marka Arabası Yandı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın Oğlunun 20 Milyon TL’lik Ferrari Marka Arabası Yandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
19.05.2025 - 16:14

Eyüpsultan'da seyir halindeyken motorundan bir anda dumanlar çıkmaya başlayan yaklaşık 20 milyon lira değerindeki lüks otomobil alev alev yandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yanan arabanın Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı’nın oğlu Celal Alaz Adalı'ya ait olduğu öğrenildi.

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Celal Alaz Adalı'ya ait Ferrari'nin görüntüleri 👇

Olay, Eyüpsultan Hasdal - Kemerburgaz yolunda saat 13.00 sıralarında meydana geldi.

Olay, Eyüpsultan Hasdal - Kemerburgaz yolunda saat 13.00 sıralarında meydana geldi.

Seyir halindeki Ferrari marka 34 CAA 08 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. 

İddiaya göre, 20 milyon lira değerindeki aracın motor kısmında yükselen dumanları fark eden sürücü, otomobili durdurdu ve yangın tüpüyle alevlere müdahale etti. Ancak kısa süre sonra araçta patlama meydana geldi.

20 milyon lira değerindeki lüks otomobil alev alev yandı!

20 milyon lira değerindeki lüks otomobil alev alev yandı!

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangını söndürüp soğutma çalışması yaptı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken lüks otomobil küle döndü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Araç, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı’nın oğlu Celal Alaz Adalı'ya ait!

Araç, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı’nın oğlu Celal Alaz Adalı'ya ait!

Yaşananlar sonrasında olayın detayları ortaya çıkmaya başladı. Öğrenilenlere göre; yanan araba, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı’nın oğlu Celal Alaz Adalı’ya ait.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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