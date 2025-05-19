Şarkıcı Linet’in Konserinin İptal Edilmesine Tepki Gösteren Prof. Dr. Naci Bostancı'nın İstifası İstendi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanlarından Oktay Saral, şarkıcı Linet’in konserinin iptal edilmesine tepki gösteren Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Bostancı'nın istifasının alınarak, hakkında tahkikat yapılmasını istedi.
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İsrail asıllı ünlü şarkıcı Linet Menaşi'nin konseri, sahneye çıkacağı mekanın önünde yapılan protestolar sebebiyle iptal oldu.
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Eski AKP Milletvekili, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Bostancı, Linet’in konserinin iptal edilmesine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanlarından Oktay Saral’dan Naci Bostancı’ya tepki geldi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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