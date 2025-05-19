Şarkıcı Linet’in Konserinin İptal Edilmesine Tepki Gösteren Prof. Dr. Naci Bostancı'nın İstifası İstendi

Oktay Saral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

'Hayırdır Naci Bostancı! Gazze'de ve dünyanın birçok ülkesinde yapılan vahşete gıkın çıkmayacak, sessiz kalacaksın; ancak siyonist bir şarkıcı sözüm ona mağdur olmuş gibi ciyaklayacaksın! Sana ne Linet'ten! Bu sözler asla masum olamaz. İstifası alınmalı ve tahkikat yapılmalıdır.”