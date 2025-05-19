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Şarkıcı Linet’in Konserinin İptal Edilmesine Tepki Gösteren Prof. Dr. Naci Bostancı'nın İstifası İstendi

Şarkıcı Linet’in Konserinin İptal Edilmesine Tepki Gösteren Prof. Dr. Naci Bostancı'nın İstifası İstendi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
19.05.2025 - 15:17

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanlarından Oktay Saral, şarkıcı Linet’in konserinin iptal edilmesine tepki gösteren Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Bostancı'nın istifasının alınarak, hakkında tahkikat yapılmasını istedi.

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İsrail asıllı ünlü şarkıcı Linet Menaşi'nin konseri, sahneye çıkacağı mekanın önünde yapılan protestolar sebebiyle iptal oldu.

İsrail asıllı ünlü şarkıcı Linet Menaşi'nin konseri, sahneye çıkacağı mekanın önünde yapılan protestolar sebebiyle iptal oldu.

Yaşananlar sonrasında kulisten video paylaşan Linet, 'Can güvenliğim yok, beni yalnız bırakmayın' dedi. Sanatçı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan ve kendisini tanıyan herkese seslenip yardım istedi.

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Eski AKP Milletvekili, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Bostancı, Linet’in konserinin iptal edilmesine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Eski AKP Milletvekili, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Bostancı, Linet’in konserinin iptal edilmesine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Naci Bostancı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Ses sanatçısı Linet'i beğenir ya da beğenmezseniz, fakat İsrail zulmüne gösterilecek tepkinin adresi Linet'in konseri olamaz. Bu tür kastını aşan eylemlerin Filistinlilere faydası değil zararı var. Kaynağı ancak ve sadece kabilecilik olan konser engellemesi asla kabul edilemez' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanlarından Oktay Saral’dan Naci Bostancı’ya tepki geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanlarından Oktay Saral’dan Naci Bostancı’ya tepki geldi.

Oktay Saral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

'Hayırdır Naci Bostancı! Gazze'de ve dünyanın birçok ülkesinde yapılan vahşete gıkın çıkmayacak, sessiz kalacaksın; ancak siyonist bir şarkıcı sözüm ona mağdur olmuş gibi ciyaklayacaksın! Sana ne Linet'ten! Bu sözler asla masum olamaz. İstifası alınmalı ve tahkikat yapılmalıdır.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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