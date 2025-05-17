Cumhurbaşkanından Yardım İstedi: İsrail Asıllı Şarkıcı Linet Sahne Öncesi Protesto Edildi

İsrail asıllı şarkıcı Linet Maslak Yeni Gazino'da gerçekleştireceği konser öncesinde protesto ile karşılaştı. Kulisten çektiği video ile durumu anlattı. Protesto seslerinin de duyulduğu videoda güvenlik endişesini dile getirdi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'dan yardım talebinde bulundu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre mekanın konseri iptal ettiği duyuruldu.

Kendisinin daha önce de Ankara konseri yaptığı Hamas karşıtı paylaşım nedeniyle iptal edilmişti. Yaşananların ardından Linet 'Ben bir Türk vatandaşıyım. Bu zulüm bitsin' dedi.