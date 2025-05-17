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Cumhurbaşkanından Yardım İstedi: İsrail Asıllı Şarkıcı Linet Sahne Öncesi Protesto Edildi

Cumhurbaşkanından Yardım İstedi: İsrail Asıllı Şarkıcı Linet Sahne Öncesi Protesto Edildi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
17.05.2025 - 23:51 Son Güncelleme: 17.05.2025 - 23:56

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İsrail asıllı şarkıcı Linet Maslak Yeni Gazino'da gerçekleştireceği konser öncesinde protesto ile karşılaştı. Kulisten çektiği video ile durumu anlattı. Protesto seslerinin de duyulduğu videoda güvenlik endişesini dile getirdi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'dan yardım talebinde bulundu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre mekanın konseri iptal ettiği duyuruldu. 

Kendisinin daha önce de Ankara konseri yaptığı Hamas karşıtı paylaşım nedeniyle iptal edilmişti. Yaşananların ardından Linet 'Ben bir Türk vatandaşıyım. Bu zulüm bitsin' dedi.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Mekanın dışında "Katil Linet Türkiye'den defol" sloganları atıldı.

Mekanın dışında "Katil Linet Türkiye'den defol" sloganları atıldı.

Polisler güvenlik önlemi alarak protestocuların mekana girmesini engellemeye çalıştı.

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İsrail asıllı şarkıcı Yasmin Levy'de benzer bir protesto ile karşılaşmıştı.

İsrail asıllı şarkıcı Yasmin Levy'de benzer bir protesto ile karşılaşmıştı.

Daha önce çok kez ülkemizde konser veren Levy'nin ülkemizdeki konserlerinin iptal edildiği açıklandı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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