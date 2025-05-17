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Linet Kimdir, Kaç Yaşındadır, Aslen Nerelidir? Linet Konserini Neden İptal Etti?

Linet Kimdir, Kaç Yaşındadır, Aslen Nerelidir? Linet Konserini Neden İptal Etti?

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
18.05.2025 - 00:21

Şarkıcı Linet, Instagram hesabından yayınladığı video ile  konserini iptal ettiğini açıkladı. Haliyle Linet ile ilgili sosyal medyada yapılan aramalar çoğalmış durumda. 

Peki, Linet kimdir, kaç yaşındadır? Linet konserini neden iptal etti? İşte Linet’in merak edilen tüm hayatı…

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Linet Konserini neden iptal etti?

Linet Konserini neden iptal etti?

Türkiye’de de geniş bir hayran kitlesi bulunan Linet, Instagram hesabından yayınladığı videoyla konserini iptal ettiğini duyurdu. Haliyle akıllara 'Linet konserini neden iptal etti?' sorusu geldi.

İsrail asıllı şarkıcı Linet, konser öncesi protesto edildiği için sahneye çıkamadığını belirtti. Şarkıcı video çekerek can güvenliğinin olmadığını söyledi ve yardım istedi. Mekan, Linet'in konserini iptal ettiğini duyurdu.

Linet Kimdir, Kaç Yaşındadır?

Linet Kimdir, Kaç Yaşındadır?

Linet Menaşi, 5 Mart 1975’te İsrail başkenti Tel Aviv’de dünyaya gelmiştir. İsrail'de doğup büyümüştür. Annesi bir dönemlerin önemli Türk sanat müziği şarkıcılarından olan Bursalı Leyla Özgecan, babası ise İstanbullu Şumuel Menaşe'dir.

İlk albümünü 10 yaşında İsrail'de yapan Linet, 1993 yılında Ani Ana isimli şarkı ile Eurovision Şarkı Yarışması İsrail elemelerine katılmıştır. Türkiye'deki ilk albümü 1995 yılında yayınlanmıştır. Türkçe ve İbranicenin yanı sıra Arapça ve İngilizce şarkılar da söylemektedir.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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