Linet Kimdir, Kaç Yaşındadır, Aslen Nerelidir? Linet Konserini Neden İptal Etti?
Şarkıcı Linet, Instagram hesabından yayınladığı video ile konserini iptal ettiğini açıkladı. Haliyle Linet ile ilgili sosyal medyada yapılan aramalar çoğalmış durumda.
Peki, Linet kimdir, kaç yaşındadır? Linet konserini neden iptal etti? İşte Linet’in merak edilen tüm hayatı…
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Linet Konserini neden iptal etti?
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Linet Kimdir, Kaç Yaşındadır?
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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